صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ :موٹر وہیکل آرڈیننس پر فوری عملدرآمد روکنے کی استدعا مسترد

  • پاکستان
لاہور ہائیکورٹ :موٹر وہیکل آرڈیننس پر فوری عملدرآمد روکنے کی استدعا مسترد

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے موٹر وہیکل آرڈیننس 2025کے خلاف درخواست پر موٹر وہیکل آرڈیننس پر فوری عملدرآمد روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے پنجاب حکومت سمیت دیگر سے دو ہفتوں میں جواب طلب کرلیا۔

جسٹس فاروق حیدر نے اظہر صدیق ایڈووکیٹ کی درخواست پر سماعت کی،درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا گیا کہ موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت جرمانوں میں اضافہ کردیا گیا ،شہریوں کو بھاری جرمانے اور ان پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں،عدالت موٹر وہیکل آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے ،عدالت موٹر وہیکل آرڈیننس پر فوری عملدرآمد روکنے کا حکم دے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak