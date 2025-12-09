صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارٹی سرگرمیوں سے غیر حاضر

  • پاکستان
پارٹی سرگرمیوں سے غیر حاضر

پشاور(آئی این پی)سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وزارتِ اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد پارٹی کی سرگرمیوں سے غیر حاضر رہنے لگے۔

ذرائع کے مطابق علی امین یومِ سیاہ کے موقع پر پشاور میں موجود نہیں تھے، اتوار کو پشاور کے جلسے میں بھی شریک نہیں ہوئے اور اسلام آباد میں ارکانِ اسمبلی کے احتجاج میں بھی شامل نہیں تھے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈاپور پارٹی کے اہم اجلاسوں میں بھی شریک نہیں ہو رہے اور انہوں نے پارٹی کے بیشتر رہنماؤں سے رابطہ بھی منقطع کر دیا ۔ سابق وزیر اعلیٰ نے پارٹی سے مالی تعاون بھی بند کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10 وارداتیں :شہری لاکھوں نقدی ،قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور :پولیس اہلکار بھی منشیات فروشی میں ملوث، 12 گرفتار

فیصل آباد :مبینہ مقابلے ، 3بھائیوں سمیت 4ملزم ہلاک

نوجوان مبینہ طور پر اغواء

بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنیوالاگرفتار

سابقہ رنجش پر شہری کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak