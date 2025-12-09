صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجک سفیر کی ملاقات

  • پاکستان
تاجک سفیر کی ملاقات

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان تاجکستان کے ساتھ اپنے قریبی دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا اور عوام کے درمیان موجود باہمی خیرسگالی اور افہام و تفہیم کو مزید فروغ دینے کا خواہاں اور دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے تیار ہے۔

وفاقی وزیر سے تاجکستان کے سفیر یوسف شریف زادہ طوئر نے ملاقات کی جس دوران دوطرفہ دفاع، ہوا بازی اور اقتصادی تعاون کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع نے تمام تصفیہ طلب علاقائی مسائل کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں امن اور اقتصادی روابط کے فروغ کے لیے تاجکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دریں اثنا ازبکستان کے سفیر علی شیر تختائیو نے بھی خواجہ آصف سے ملاقات کی۔ وزیر دفاع نے کہا پاکستان ازبکستان کے ساتھ دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں مضبوط تعلقات کے قیام کے لیے پرعزم ہے ۔ علی شیر تختائیو نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ازبکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا ازبکستان پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak