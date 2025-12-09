تاجک سفیر کی ملاقات
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان تاجکستان کے ساتھ اپنے قریبی دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا اور عوام کے درمیان موجود باہمی خیرسگالی اور افہام و تفہیم کو مزید فروغ دینے کا خواہاں اور دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے تیار ہے۔
وفاقی وزیر سے تاجکستان کے سفیر یوسف شریف زادہ طوئر نے ملاقات کی جس دوران دوطرفہ دفاع، ہوا بازی اور اقتصادی تعاون کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع نے تمام تصفیہ طلب علاقائی مسائل کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں امن اور اقتصادی روابط کے فروغ کے لیے تاجکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دریں اثنا ازبکستان کے سفیر علی شیر تختائیو نے بھی خواجہ آصف سے ملاقات کی۔ وزیر دفاع نے کہا پاکستان ازبکستان کے ساتھ دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں مضبوط تعلقات کے قیام کے لیے پرعزم ہے ۔ علی شیر تختائیو نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ازبکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا ازبکستان پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔