کوتاہی پر حج آپریٹرز کیخلاف کارروائی ،کمپنی کا لائسنس منسوخ

  پاکستان
کوتاہی پر حج آپریٹرز کیخلاف کارروائی ،کمپنی کا لائسنس منسوخ

کل تک سروسز حاصل نہ کرنیوالے آپریٹرز کا کوٹہ بھی تبدیل کیا جائیگا حج اخراجات جمع کرانے کی آخری تاریخ 31دسمبر ،وزارت مذہبی امور

 اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) وزارت مذہبی امور نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر حج 2026 میں پرائیویٹ حج آپریٹرز کی کو تاہی سے کوئی عازم حج پر نہ جا سکا تو اس کمپنی کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، ذرائع کے مطابق بروقت عازمین حج کی رقوم منتقلی میں ناکام حج آپریٹرز کا لائسنس بھی منسوخ ہوگا،کمپنی آئندہ حج آپریٹرز کے طور پر کام نہیں کرسکے گی، ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق مالی بے ضابطگی پر متعلقہ حج آپریٹر کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی ، وزارت مذہبی امور 15 دسمبر تک سروسز حاصل نہ کرنے والے آپریٹرز کابقیہ کوٹہ سرکاری حج سکیم میں تبدیل کردیا جائے گا، عازمین حج کے لئے سعودی عرب میں حج اخراجات جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2025 ہے ، رہائشی عمارتوں کی سروسز 21 دسمبر 2025 تک مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے ۔ 

