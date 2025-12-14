آواران :بی ایل اے کا نماز جمعہ کے دوران راکٹ حملہ ، 4بچے زخمی
حملہ سول آبادی پر کیا گیا جس کا مقصدامن تباہ ،خوف و ہراس پھیلانا تھا فورسز فتنہ الہندوستان کے ایجنڈے کو کچلنے کیلئے کام کر رہیں :سکیورٹی ذرائع
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) بلوچستان ایک بار پھر انسانیت سوز دہشت گردی کا شکار ،فتنہ الہندوستان کی دہشت گرد تنظیم بی ایل اے نے ضلع آواران میں معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر اپنی بزدلی اور سفاکیت کا ثبوت دے دیا۔ اطلاعات کے مطابق بی ایل اے کے دہشت گردوں نے نمازِ جمعہ کے دوران سویلین آبادی پر مارٹر گولوں اور راکٹس سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں چار معصوم بچے زخمی ہو گئے ،حملے کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا اور بلوچستان کے امن و امان کو سبوتاژ کرنا تھا۔سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آواران میں معصوم بچوں پر کیا گیا یہ حملہ ہندوستانی سرپرستی میں جاری منظم ایجنڈے کا تسلسل ہے جس کے تحت بلوچ عوام کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ۔ ذرائع کے مطابق سکیورٹی فورسز بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے ایجنڈے کو نہ صرف بے نقاب کر رہیں بلکہ اسے مکمل طور پر کچلنے کے لیے مسلسل کارروائیاں کررہی ہیں اور اس عزم کا اظہار کر چکی ہیں کہ دہشت گردی کے اس مکروہ کھیل کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔