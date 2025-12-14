کالعدم مذہبی جماعت کے گرفتار عہدیدار کی درخواست ضمانت مسترد
چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا)سپیشل جج انسداد دہشتگرد ی عدالت ساہیوال ضیاء اﷲخان نے کالعدم تحریک لبیک کے گرفتار صوبائی عہدیدار شہزاد اکرم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔
13 اکتوبر کو کالعدم تحریک لبیک کی قیادت کی کال پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بائی پاس روڈ بلاک کرکے حکومت کے خلاف نعرے بازی اور اشتعال انگیز تقریر کی گئی تھی جس پر پولیس صدر چیچہ وطنی نے 60 عہد یداروں اور کارکنوں کے خلاف 16 ایم پی او، 7 انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ اس مقدمہ میں 41 کارکن اور عہدیدار گرفتار ہوکر جیل میں بند ہیں۔