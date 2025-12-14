صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحیم یار خان پیرا فورس اہلکار کا خاتون سے موبائل چھیننے کا واقعہ سوشل میڈیا پر سخت عوامی ردعمل

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)رحیم یار خان میں اینکروچمنٹ آپریشن کے دوران پیرا فورس اہلکار کی جانب سے ایک خاتون سے موبائل فون لئے جانے کا واقعہ پیش آیا۔۔۔

 جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شدید عوامی ردِعمل سامنے آیا ،ترجمان پیرا فورس کے مطابق خاتون آپریشن کے دوران شہریوں اور پیرا فورس اہلکاروں کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کی ویڈیو بنا رہی تھی، ترجمان کا کہنا ہے کہ سکیورٹی حساسیت کے پیشِ نظر ویڈیو ڈیلیٹ کروائی گئی، تاہم بعد ازاں خاتون کو اس کا موبائل فون واپس کر دیا گیا۔پیرا فورس کے ترجمان نے مؤقف اختیار کیا کہ آپریشن کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے اور عوام کو سکیورٹی اداروں سے تعاون کرنا چا ہئے تاکہ کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔

