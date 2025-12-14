نائب صدر ملتان ڈسٹرکٹ بار پر پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے کا مقدمہ درج
ملتان (دنیا نیوز) نائب صدر ملتان ڈسٹرکٹ بار خالد خان بلوچ پر مقدمہ درج، کچہری گیٹ ڈیوٹی پر مامور پولیس کانسٹیبل زمان خان کی مدعیت میں مقدمہ تھانہ چہلیک میں درج کیا گیا ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق سول کپڑوں میں پرائیویٹ شخص کی کچہری میں داخل ہوتے وقت چیکنگ پر نائب صدر کو بلا لیا گیا، نائب صدر نے کہا میرے بھائی کی چیکنگ کیوں کی اور سکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار کو تھپڑ مار دئیے ۔ ادھر خالد خان بلوچ نے کہا سابق صدر ڈسٹرکٹ بار اور جنرل سیکرٹری کی کرپشن بارے آواز اٹھانے پر جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔