استحکام پاکستان پارٹی کا ایم کیو ایم کی جانب سے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کاخیر مقدم
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان نے ایم کیو ایم کی جانب سے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خوش آئند اور قومی سوچ کا عکاس قرار دیا ہے۔
وفاقی وزیر اور ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام جیسے اہم قومی معاملے پر ایم کیو ایم کا ساتھ دینا مثبت اور قابلِ تحسین پیش رفت ہے ۔ترجمان آئی پی پی نے کہا کہ نئے صوبوں کے لیے تعاون پر ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی تجاویز کی حمایت کر کے قومی مفاد اور عوامی فلاح کی طرف مثبت قدم اٹھایا ہے ۔ترجمان نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی کہ وہ جمہوری طرزِ عمل اختیار کرتے ہوئے نئے صوبوں کے قیام پر بامقصد بات چیت کریں تاکہ عوام کو بہتر حکمرانی اور مؤثر انتظامی نظام فراہم کیا جا سکے۔