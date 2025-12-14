صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روہڑی میں کباڑ خانے پر چھاپہ 30لاکھ کا چوری شدہ سامان برآمد

  • پاکستان
روہڑی (دنیا نیوز) موٹروے پولیس کے مطابقموٹروے ایم-5 سی پیک سے چوری شدہ لاکھوں روپے مالیت کا سرکاری سامان برآمد کرلیا گیا۔

ترجمان کے مطابق موٹروے پولیس اور سندھ پولیس نے مشترکہ انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا،روہڑی انٹرچینج کے قریب کباڑ خانے پر چھاپہ مارکر قومی اثاثہ برآمد کرلیا گیا،ڈپٹی ڈائریکٹر این ایچ اے کے مطابق برآمد شدہ موٹروے انفراسٹرکچر کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے ، برآمدہ سامان میں آئرن پوسٹس، اسٹریٹ لائٹ پولز، اینٹی گلیئر شیلڈز اور فینس شامل ہیں،موٹروے پولیس کی مدعیت میں 5 نامزد اور 6 نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

