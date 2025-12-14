روہڑی میں کباڑ خانے پر چھاپہ 30لاکھ کا چوری شدہ سامان برآمد
روہڑی (دنیا نیوز) موٹروے پولیس کے مطابقموٹروے ایم-5 سی پیک سے چوری شدہ لاکھوں روپے مالیت کا سرکاری سامان برآمد کرلیا گیا۔
ترجمان کے مطابق موٹروے پولیس اور سندھ پولیس نے مشترکہ انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا،روہڑی انٹرچینج کے قریب کباڑ خانے پر چھاپہ مارکر قومی اثاثہ برآمد کرلیا گیا،ڈپٹی ڈائریکٹر این ایچ اے کے مطابق برآمد شدہ موٹروے انفراسٹرکچر کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے ، برآمدہ سامان میں آئرن پوسٹس، اسٹریٹ لائٹ پولز، اینٹی گلیئر شیلڈز اور فینس شامل ہیں،موٹروے پولیس کی مدعیت میں 5 نامزد اور 6 نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔