صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1971 کے دوران کشتیا کے علاقہ سے بھارتی فوجی بھاگ نکلے

  • پاکستان
1971 کے دوران کشتیا کے علاقہ سے بھارتی فوجی بھاگ نکلے

دشمن نے دائیں سے گولہ باری،بائیں سے ٹینک چڑھائے :سلمان بیگ ہماری یونٹ کو دیکھ کر بھارتی افواج پیچھے ہٹ گئیں:لیفٹیننٹ کرنل (ر)کی آپ بیتی

 اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)1971کی جنگ میں مشرقی اور مغربی محاذوں پر پاکستان آرمی کے جوانوں نے بہادری کی لازوال داستانیں رقم کیں۔پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل (ریٹائرڈ) سلمان بیگ نے 1971کی جنگ کی آپ بیتی سناتے ہوئے کہا کہ 1971میں بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے جنگ کا آغاز کیا۔ میری یونٹ اس وقت مہرپور، جیسور سیکٹر میں تعینات تھی۔انہوں نے بتایا کہ 1971 کی جنگ کے دوران مجھے چارلی کمپنی میں تعینات کیا گیا، چارلی کمپنی کے کمانڈر میجر زاہد الاسلام انتہائی بہادر اور نڈر تھے۔

9 دسمبر کو بریگیڈ کمانڈر اور کمانڈنگ آفیسر نے اطلاع دی کہ بھارتی فوج کشتیا کے علاقے کی طرف حملہ کرنے آ رہی ہے ،انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس جانب مارچ کرنا شروع کر دیا جہاں سے بھارتی فوج حملہ آور ہوئی، ہمارے کمانڈر نے دیکھا کہ بائیں جانب سے گولہ باری شروع ہو گئی ہے ، دائیں جانب سے دشمن کے ٹینک نمودار ہوئے اور دونوں جانب سے فائرنگ شروع ہو گئی، ہمارے کمانڈر میجر زاہد الاسلام نے کہا کہ دیوار کو عبور کر کے ہم اسی جانب حملہ شروع کرتے ہیں،ہماری یونٹ کو دیکھ کر بھارتی افواج وہاں سے پیچھے ہٹ گئیں۔ الحمدللہ، اللہ نے دشمن کے دل میں خوف ڈال دیا اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھارتی افواج خوف و ہراس کے مارے بھاگنا شروع ہوگئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روانڈا کے ہنستے کھیلتے گوریلا کی تصویر نے ایوارڈ جیت لیا

اطالوی برانڈ کی 2 لاکھ 60 ہزار روپے کی کولہا پوری چپل

سزائے موت کے قیدی کی آخری بھرپور کھانے کی فرمائش

لاکھوں سال قبل انسان آگ جلانے میں کامیاب ہوئے

قدیم رومی افسروں اور بھارتی بندروں میں تعلق کا انکشاف

زمین کی گم شدہ دنیا پروٹو ارتھ کے اجزا اب بھی موجود

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak