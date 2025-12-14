تنخواہوں کی عدم ادائیگی ،میٹرو بس ملازمین کی ہڑتال
تنخوا ہیں نہ صرف لیٹ بلکہ چھ ہزار روپے فی ملازم کٹوتی بھی کی جاتی سیکرٹری آر ٹی اے سے کامیاب مذاکرات کے بعد سروس بحال کر دی گئی
راولپنڈی (خبر نگار)دو ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے معاملے پر جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس ملازمین کی ہڑتال مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ،سیکرٹری آر ٹی اے راولپنڈی سید اسد عباس شیرازی کے نجی کمپنی سے کامیاب مذاکرات تنخواہوں کی جلد ادائیگی کی یقین دہانی کے بعد ملازمین نے ہڑتال ختم کردی ملازمین کے مطابق کمپنی انتظامیہ نہ صرف تنخواہیں لیٹ ہیں بلکہ ملنے والی تنخواہ سے 6 ہزار روپے فی ملازم کٹوتی کی جاتی تھی جس پر ہم ہڑتال کرنے پر مجبور ہوئے ، ہڑتال کے باعث جڑواں شہروں میں ملازم شہری طلباء طالبات خواتین بچوں اور بزرگ افراد کو شدید سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،اطلاع ملنے پر سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سید اسد شیرازی نے میٹرو میں ملازمین فراہم کرنے والی نجی کمپنی انتظامیہ سے مذاکرات کئے جسکے نتیجے میں نجی کمپنی نے ملازمین کو جلد تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی یقین د ہانی کر ادی ، جسکے بعد جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بحال کر دی گئی سیکرٹری آر ٹی اے نے بتایا کہ نجی کمپنی کو سخت ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ میٹرو بس سروس میں تعطل پیدا نہ ہو اگر ایسا ہوا تو پھر قوانین کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے ۔