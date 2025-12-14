صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لسانی بنیاد پر نوٹس بارے سیاسی عناصر کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب

  • پاکستان
لسانی بنیاد پر نوٹس بارے سیاسی عناصر کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب

پاکستان کے کسی بھی دفتر میں اس نوعیت کا نوٹس آویزاں نہیں کیا گیا:نادرا

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان دشمنی میں مبتلا مخصوص سیاسی عناصر کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا، نادرا نے لسانی بنیادوں پر مبینہ امتیازی نوٹس سے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش دعوؤں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے من گھڑت اور جعلی خبر قرار دیا ہے ۔جاری بیان میں کہا گیا کہ امتیازی نوٹس سے متعلق ٹویٹ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان بھر میں نادرا کے کسی دفتر میں اس نوعیت کا کوئی نوٹس آویزاں نہیں کیا گیا۔ نادرا اپنے قومی مینڈیٹ کے تحت تمام شہریوں کو بلا امتیاز یکساں اور معیاری خدمات فراہم کرتا ہے اور کسی لسانی، نسلی یا علاقائی تفریق پر یقین نہیں رکھتا۔ مذکورہ ٹویٹ کے ذریعے دانستہ طور پر حقائق کو مسخ کرکے پیش کیا گیا تاکہ عوام کو گمراہ اور ملک میں انتشار پیدا کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روانڈا کے ہنستے کھیلتے گوریلا کی تصویر نے ایوارڈ جیت لیا

اطالوی برانڈ کی 2 لاکھ 60 ہزار روپے کی کولہا پوری چپل

سزائے موت کے قیدی کی آخری بھرپور کھانے کی فرمائش

لاکھوں سال قبل انسان آگ جلانے میں کامیاب ہوئے

قدیم رومی افسروں اور بھارتی بندروں میں تعلق کا انکشاف

زمین کی گم شدہ دنیا پروٹو ارتھ کے اجزا اب بھی موجود

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak