لسانی بنیاد پر نوٹس بارے سیاسی عناصر کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب
پاکستان کے کسی بھی دفتر میں اس نوعیت کا نوٹس آویزاں نہیں کیا گیا:نادرا
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان دشمنی میں مبتلا مخصوص سیاسی عناصر کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا، نادرا نے لسانی بنیادوں پر مبینہ امتیازی نوٹس سے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش دعوؤں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے من گھڑت اور جعلی خبر قرار دیا ہے ۔جاری بیان میں کہا گیا کہ امتیازی نوٹس سے متعلق ٹویٹ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان بھر میں نادرا کے کسی دفتر میں اس نوعیت کا کوئی نوٹس آویزاں نہیں کیا گیا۔ نادرا اپنے قومی مینڈیٹ کے تحت تمام شہریوں کو بلا امتیاز یکساں اور معیاری خدمات فراہم کرتا ہے اور کسی لسانی، نسلی یا علاقائی تفریق پر یقین نہیں رکھتا۔ مذکورہ ٹویٹ کے ذریعے دانستہ طور پر حقائق کو مسخ کرکے پیش کیا گیا تاکہ عوام کو گمراہ اور ملک میں انتشار پیدا کیا جائے۔