کوئٹہ: 70 کروڑ کے سگریٹس، چھالیہ، چائے اور منشیات پکڑی گئی
ایف سی ،کسٹمزکا ایکشن ،10ٹرک قبضے میں لے کرویئرہائوس منتقل کر دیئے گئے
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) فرنٹیئر کور نارتھ بلوچستان اور کوئٹہ کسٹمز نے انسدادِ سمگلنگ کیلئے ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ سے سمگل شدہ سگریٹس، چھالیہ ،چائے اور منشیات برآمد کرلی۔ کارروائی میں 10ٹرک ضبط کر کے کسٹمز وئیر ہاؤس منتقل کردئیے گئے ہیں۔ آپریشن میں ضبط شدہ اشیا کی مالیت تقریباً 70 کروڑ روپے ہے ۔ پچھلے 3ہفتوں میں انسداد سمگلنگ کی کارروائیوں میں اربوں روپے مالیت کا سامان ضبط کیا گیا ہے ۔