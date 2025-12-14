نقصان مینج کرنا بڑا چیلنج
اسلام آباد(این این آئی)وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ میرے لیے نقصان کو مینج کرنا اس وقت بڑا چیلنج ہے۔
ٹی وی پروگرا م میں گفتگوکرتے ہوئے علی پرویز ملک نے کہا کہ گیس کے گھریلو صارفین 1کروڑ کے قریب ہیں۔انہوں نے کہا کہ پٹرولیم صارفین پر لیوی میں اضافہ ایک آپشن ہے ، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، پٹرولیم لیوی میں اضافے سے غریب طبقے پر بوجھ کم آئے گا۔وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں گیس کی کھپت کم ہونے کا وزیر توانائی بہتر بتا سکتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ توانائی کے شعبے میں گردشی قرض کا مسئلہ حل کرنا ہے ، حل بتا دیں، تمام تر کوشش ہے کہ نظام کے پرانے نقصانات ریکور کرائیں۔وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم اور کابینہ سے ہدایت لے کر گیس کے شعبے کا مسئلہ حل کریں گے۔