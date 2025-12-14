صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نقصان مینج کرنا بڑا چیلنج

  • پاکستان
نقصان مینج کرنا بڑا چیلنج

اسلام آباد(این این آئی)وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ میرے لیے نقصان کو مینج کرنا اس وقت بڑا چیلنج ہے۔

ٹی وی پروگرا م میں گفتگوکرتے ہوئے علی پرویز ملک نے کہا کہ گیس کے گھریلو صارفین 1کروڑ کے قریب ہیں۔انہوں نے کہا کہ پٹرولیم صارفین پر لیوی میں اضافہ ایک آپشن ہے ، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، پٹرولیم لیوی میں اضافے سے غریب طبقے پر بوجھ کم آئے گا۔وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں گیس کی کھپت کم ہونے کا وزیر توانائی بہتر بتا سکتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ توانائی کے شعبے میں گردشی قرض کا مسئلہ حل کرنا ہے ، حل بتا دیں، تمام تر کوشش ہے کہ نظام کے پرانے نقصانات ریکور کرائیں۔وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم اور کابینہ سے ہدایت لے کر گیس کے شعبے کا مسئلہ حل کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak