پیپلز پارٹی نے کبھی سسٹم غیر مستحکم نہیں کیا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو اگلے انتخابات میں عوام کے ووٹ سے وزیر اعظم بنائیں گے، پیپلز پارٹی نے کبھی سسٹم کو غیر مستحکم نہیں کیا، نہ کریں گے، آئندہ چند روز تک فیصل آباد اور سیالکوٹ میں بڑے سیاسی جلسے کریں گے۔
تھیم پارک لاہور کے سیلاب متاثرین میں فرنیچر کی تقسیم کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ آج بیس فیملیز کو ان کے گھروں کے لئے سامان دیا گیا ، سیلاب کی وجہ سے تھیم پارک کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا تھا ۔ گورنرپنجاب کا کہنا تھا بلاول بھٹو کے دورے سے پنجاب میں اچھا پیغام گیا ۔ مختلف اضلاع سے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے جو بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں ، بلاول بھٹو وزیر اعظم کے لئے اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے۔