اشتہاریوں کی وطن واپسی کیلئے کوشاں
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیرمملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بیرون ملک موجود یوٹیوبرز کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ جھوٹا بیانیہ بناتے، جھوٹ بیچتے اور جھوٹ بولتے ہیں جس پر انہیں سزائیں ہوئی ہیں۔
پاکستان میں درج مقدمات میں اشتہاری قرار دیئے گئے لوگوں کو پاکستان لانے کی کوشش کر رہے ہیں، برطانیہ میں عدالتوں نے ان لوگوں کے خلاف فیصلے دئیے ہیں اور اعلیٰ عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلوں میں کہا یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ طلال چودھری سے سوال کیا گیاکہ وزارت داخلہ کے ساتھ کیا وزارت خارجہ بھی اس معاملے میں برطانوی حکام سے رابطے میں ہے ؟ اس پر ان کا کہنا تھاکہ یہ پاکستان کا کیس ہے کسی ایک فرد کا نہیں، پاکستان کے ہر ڈیپارٹمنٹ پر جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہے۔