خیبر پختونخوا :ضلع ٹانک میں آج صبح 6سے شام 6بجے تک کرفیو نافذ رہے گا
ٹانک(دنیا نیوز)خیبرپختونخوا کے ضلع ٹانک میں آج اتوار کو صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔
ضلعی انتظامیہ کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سب ڈویژن جنڈولہ میں کرفیو کے باعث بازار بند اور ہر قسم کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی، کوڑ قلعہ ، خرگی شاہراہ بھی ٹریفک کے لئے بند رہے گی۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں متاثرہ راستوں پر پولیس یا سکیورٹی فورسز کی اجازت کے ساتھ، شناختی کارڈ اور کاغذات جمع کروا کر سفر جاری رکھا جا سکتا ہے۔ سکیورٹی فورسز کو دیکھ کر گاڑی 50 میٹر پہلے روکیں اور سب افراد نیچے اتر جائیں، خلاف ورزی کی ذمہ داری متعلقہ فرد پر عائد ہوگی۔