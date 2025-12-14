ڈاکٹر وردہ قتل کیس، ملزمہ ردا کے 16 جعلی اکاؤنٹس کا انکشاف
ردا نے مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے 73 تولے سونا جمع کروا کر 2 کروڑ قرض لیا جے آ ئی ٹی میں اے آئی جی سونیا شمروز شامل، ڈی پی او ایبٹ آباد کو ہٹا دیاگیا
ایبٹ آباد (دنیا نیوز) ایبٹ آباد میں لیڈی ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں پولیس کی تفتیشی ٹیم کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے ۔پولیس ذرائع کے مطابق مرکزی ملزمہ ردا کی جانب سے مختلف ناموں سے بنائے گئے سولہ جعلی اکاؤنٹس منظرِ عام پر آ گئے ، ردا نے مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے 73 تولے سونا جمع کروایا اور دو کروڑ روپے سے زائد کا قرض حاصل کیا،جن افراد کے ناموں پر یہ زیورات جمع کروائے گئے، ان میں 8اکاؤنٹس مردوں جبکہ سات خواتین کے نام پر ہیں۔
ملزمہ ردا نے اپنے نام پر زیورات کے عوض صرف 12لاکھ روپے کا قرض حاصل کر رکھا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ڈی پی اوایبٹ آباد ہارون رشید کوجے آئی ٹی سے ہٹا کر ان کی جگہ اے آئی جی سونیا شمروز کو شامل کر لیا گیا ہے ۔ ٹیم نے گزشتہ روز 30 سے زائد افراد کے بیانات قلم بند کیے جن میں ڈاکٹر وردہ کے اہل خانہ اور پولیس اہلکار و افسران شامل ہیں۔جے آئی ٹی پانچ دن میں رپورٹ تیار کر کے چیف سیکرٹری خیبرپختونخوا کو پیش کرے گی۔