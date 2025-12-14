آج تا 18دسمبر مختلف علاقوں میں بارش ،برفباری کا امکان
ممکنہ موسمی صورتحال کے باعث دھند کی شدت میں بھی اضافہ متوقع خیبر پختونخوا،جی بی، آزاد کشمیرمیں بعض سڑکوں کی بندش کا خدشہ ، این سی او سی
اسلام آباد(دنیا نیوز)این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے آج سے 18 دسمبر کیلئے برفباری اور ممکنہ موسم کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی جس کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، کوہستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری متوقع ہے۔
آج سے 15 دسمبر کے دوران مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی و مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہو گا، ممکنہ موسمی صورتحال کے باعث دھند کی شدت میں بھی اضافہ متوقع ہے ۔ بارش اوربرفباری کے باعث پہاڑی راستوں پر ٹریفک کی روانی متاثر اور بعض مقامات پر سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے ۔ 16 سے 18 دسمبر کے دوران برفباری کی شدت میں کمی تاہم سردی کی شدت برقرار رہے گی ۔ این ڈی ایم اے کاکہنا ہے سیاح اور مسافر پہاڑی علاقوں کے غیر ضروری سفر سے گریز اور مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں۔