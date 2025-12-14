لاپتا افراد کیس:پولیس کو ٹھوس تحقیقات کرکے رپورٹ کی ہدایت
کراچی (سٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے لاپتا افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر پولیس حکام کو ٹھوس تحقیقات کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کردی ہے۔
آئینی بینچ کے روبرو لاپتا شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی، جس کے دوران پولیس نے رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایف بی ایریا سے لاپتا شہری آصف علی گھر واپس پہنچ گیا ہے ۔ جسٹس عبدالمبین لاکھو نے تفتیشی افسر سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ سب انسپکٹر سطح کا افسر لاپتا افراد کے مقدمات کی تفتیش نہیں کرسکتا، عدالت نے ایس ایس پی انویسٹی گیشن کو تفتیشی افسر تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیئے کہ لاپتا افراد کی ٹریول ہسٹری چیک کی جائے اور شہریوں سے معلومات حاصل کی جائیں۔ عدالت نے صبغت اللہ، سعید احمد، جمیل بہرام اور زرداد خان کی گمشدگی سے متعلق 15 جنوری تک رپورٹ طلب کرلی۔