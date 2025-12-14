ٹک ٹاکر ثناء قتل کیس، ملزم پر ناجائز اسلحہ میں فردجرم عائد
مزید 2 گواہان کے بیانات ریکارڈ ، وکلاصفائی کی گواہان پر جرح نہ ہو سکی
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت میں زیر سماعت ٹک ٹاکر ثناء یوسف کے مبینہ قتل کیس میں مزید دوگواہان کے بیانات قلمبند کرتے ہوئے ملزم پر ناجائز اسلحہ کیس میں بھی فردجرم عائد کردی گئی، گزشتہ روز سماعت کے دوران سرکاری وکیل راجہ نوید حسین عدالت میں پیش ہوئے ،دوران سماعت پراسیکیوشن کے مزید 2 گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لئے گئے جبکہ وکلاصفائی کی جانب سے گواہان پر جرح نہ ہو سکی، عدالت نے ملزم عمر حیات پر ناجائز اسلحہ کیس میں بھی فرد جرم عائد کردی اور استغاثہ کے گواہان کو طلب کرلیا،کیس میں مجموعی طور پر 16 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوچکے ہیں،عدالت نے کیس کی مزید سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کردی۔