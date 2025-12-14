مقبوضہ کشمیر : بھارتی ریاستی دہشتگردی، ایک اور نوجوان شہید
بھارتی فورسز کے گھروں پر چھاپے، 150 افراد گرفتار، مکینوں کو ہراساں کیا بھارت حق خود ارادیت دینے کے بجائے نسل کشی کر رہا : حریت کانفرنس
اسلام آباد ،سرینگر(خصوصی نیوز رپورٹر ،اے پی پی)مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ۔کشمیر میڈیا سروس کے مطابق خالد شریف بٹ کی لاش مقبوضہ کشمیر کے علاقے وجے پور سے ملی۔سوگوار خاندان نے اس بہیمانہ قتل پر بھرپور احتجاج کیا ،حریت رہنما عبدالحمید نے خالد بٹ کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ان کا کہنا تھا کہ کشمیری نوجوان کو بھارتی ایجنسیز نے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ تشدد کے دوران شہید ہوا۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سرینگر میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق، حق خود ارادیت دینے کے بجائے بڑے پیمانے پر نسل کشی کر رہا ہے ۔دوسری جانب بھارتی فورسز نے مختلف اضلاع میں آزادی پسند کشمیریوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تیز کر تے ہوئے مزید 150 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ۔بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے کئی اضلاع میں گھروں پر چھاپے مارے ،خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں کیا اور اہم دستاویزات، فون، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیجیٹل آلات ضبط کر لیے۔