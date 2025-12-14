صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر : بھارتی ریاستی دہشتگردی، ایک اور نوجوان شہید

  • پاکستان
مقبوضہ کشمیر : بھارتی ریاستی دہشتگردی، ایک اور نوجوان شہید

بھارتی فورسز کے گھروں پر چھاپے، 150 افراد گرفتار، مکینوں کو ہراساں کیا بھارت حق خود ارادیت دینے کے بجائے نسل کشی کر رہا : حریت کانفرنس

اسلام آباد ،سرینگر(خصوصی نیوز رپورٹر ،اے پی پی)مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ۔کشمیر میڈیا سروس کے مطابق خالد شریف بٹ کی لاش مقبوضہ کشمیر کے علاقے وجے پور سے ملی۔سوگوار خاندان نے اس بہیمانہ قتل پر بھرپور احتجاج کیا ،حریت رہنما عبدالحمید نے خالد بٹ کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ان کا کہنا تھا کہ کشمیری نوجوان کو بھارتی ایجنسیز نے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ تشدد کے دوران شہید ہوا۔

کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سرینگر میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق، حق خود ارادیت دینے کے بجائے بڑے پیمانے پر نسل کشی کر رہا ہے ۔دوسری جانب بھارتی فورسز نے مختلف اضلاع میں آزادی پسند کشمیریوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تیز کر تے ہوئے مزید 150 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ۔بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے کئی اضلاع میں گھروں پر چھاپے مارے ،خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں کیا اور اہم دستاویزات، فون، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیجیٹل آلات ضبط کر لیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

2025میرے لئے اچھا رہا، بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹیں : نیلم منیر

ٹیلر سوئفٹ کا عملے کیلئے 19 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا بونس

میرا ہونیوالا منگیتر کون ، دانانیر مبین کا سوشل میڈیا صارفین سے سوال

شادی شدہ مرد کی جینس ٹیسا کو سچوئیشن شپ کی پیشکش

نعمان اعجاز کا باوضو اداکاری سے متعلق تنقید پر جواب

جس چینل کیساتھ کام کرتا ہوں جھگڑا ہوجاتا ہے : بلال قریشی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak