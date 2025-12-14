تلہ گنگ، مردان : ٹریفک حادثات، 2 خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق، 19 زخمی
موٹرسائیکل ٹریکٹرٹرالی سے ٹکراگئی،بلال اورفیصل ،پانی کاٹینکرکھائی میں جاگرا،عمران اللہ اورشہاب جان کی بازی ہارگئے 2کاروں میں ٹکر،2خواتین سمیت 3افراد،بس پرآتے 2طلبہ اورڈرائیورحادثہ میں دم توڑگئے ،کارحادثہ میں نوجوان چل بسا
تلہ گنگ،مردان (نمائندگان دنیا)مختلف ٹریفک حادثات میں 2خواتین سمیت 11افراد جاں بحق ،19زخمی ہو گئے ،تلہ گنگ میانوالی روڈ پر کوٹ قاضی کے قریب موٹرسائیکل سوارستھرا پنجاب کے ملازمین سپروائزر بلال احمد اور انچارج فیصل سڑک کنارے کھڑی ٹریکٹرٹرالی سے ٹکراکر جان کی بازی ہارگئے ،بھرپور علاقہ میں کلو کے قریب پانی کا ٹینکر کھائی میں گرگیا،جس کے نتیجہ میں 2 افراد عمران اللہ اورشہاب موقع پر دم توڑ گئے ،جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے ،کوہاٹ کے قریب بیت السلام تلہ گنگ کے 2طالب علم چھٹیوں کے بعدبس پر واپس مدرسہ آرہے تھے کہ گاڑی کوحادثہ پیش آگیا،جس میں ڈرائیور، 2طلبہ 17سالہ انعام محمود اور25سالہ عبدالرحمن جاں بحق ہوگئے ، جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے۔
علاوہ ازیں مردان میں رنگ روڈ سلیم خان کے قریب 2 موٹر کاروں کی ٹکر کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد چل بسے ، جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔نعمان کی 55سالہ والدہ کی لاش اور 62سالہ زخمی احمد ایم ایم سی منتقل،دیگرکولوکل ٹرانسپورٹ میں ہسپتال منتقل کردیا گیا۔رنگ روڈ، چمتار شہید کلے کے قریب موٹر کار روڈ پرڈیوائیڈرسے ٹکرانے پر 30سالہ شاہ حسین چل بسا، جبکہ 28سالہ امتیاز زخمی ہوگیا ۔شنکر رنگ روڈ پر موٹر کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص زخمی ہوگیا،سری بہلول میں چنگچی اور موٹر سائیکل کے تصادم میں خاتون سمیت دو افراد زخمی ہوگئے ،تخت بھائی پاتے روڈ کے قریب چنگچی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون اور بچی زخمی ہوگئیں۔ تمام زخمیوں کوقریبی ہسپتالوں میں منتقل کردیا گیا۔