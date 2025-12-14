واٹس ایپ ہیک کے بڑھتے واقعات ،NCCIAنے ایڈ وائزری جاری کردی
اسلام آباد(دنیا نیوز)واٹس ایپ ہیک کے بڑھتے واقعات ،این سی سی آئی اے نے ایڈ وائزری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرآپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً دوبارہ نیا واٹس ایپ انسٹال کریں۔۔۔
اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی نہ ہویا کوئی شک ہو تودوبارہ رجسٹریشن کریں۔ نئے واٹس ایپ پر لاگ اِن کرنے کے لیے اپنا فون نمبر درج کریں، آپ کو SMS کے ذریعے 6 ہندسوں کا کوڈ موصول ہوگا، اسے فوراً درج کریں، کوڈ درج کرتے ہی ہیکر کے موبائل سے آپ کا واٹس ایپ فوراً لاگ آؤٹ ہو جائے گا،واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک موبائل پر ایکٹو رہ سکتا ہے۔