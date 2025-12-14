گڈانی : پاک بحریہ اورمیری ٹائم سکیورٹی ایجنسی نے 37ارب روپے کی منشیات پکڑ لی
500 کلوگرام آئس ، 3500غیر ملکی شراب کی بوتلیں برآمد ، عالمی مارکیٹ میں مالیت 13کروڑ 20لاکھ ڈالر غیر ملکی شراب سمندری راستے سے پاکستان سمگل، منشیات کی کھیپ بین الاقوامی منزل کیلئے روانہ کی جا رہی تھی
اسلام آباد (دنیارپورٹ ) بلوچستان کے علاقے گڈانی کے قریب کارروائی میں تقریباً 37 ارب روپے کی 500کلوگرام میتھم فیٹامین (آئس) اور 3500 غیر ملکی شراب کی بوتلیں برآمد کرلی گئیں، کارروائی پاکستان نیوی، پاکستان میری ٹائم سکیورٹی ایجنسی اور کلکٹریٹ آف کسٹمز (انفورسمنٹ) نے کی ، پکڑی گئی منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں تخمینہ شدہ مالیت تیرہ کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر ہے ۔ غیر ملکی شراب کو بین الاقوامی سمندری راستے کے ذریعے پاکستان سمگل کیا جا رہا تھا جبکہ منشیات کی کھیپ ایک بین الاقوامی منزل کیلئے روانہ کی جا رہی تھی، پاکستان میری ٹائم سکیورٹی ایجنسی کے ہیڈکوارٹرز کراچی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران کلکٹریٹ آف کسٹمز (انفورسمنٹ) گڈانی نے ضبط شدہ مال باضابطہ طور پر اپنی تحویل میں لیا ۔