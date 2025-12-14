غیر ملکی میڈیکل و ڈینٹل گریجویٹس کا نیشنل رجسٹریشن امتحان آج
7,076 امیدوار امتحان میں شریک ہونگے ، لاہور میں سب سے زیادہ امیدوار ملک بھر میں چار مراکز قائم ، امیدوار ٹائم پر سینٹر پہنچیں ، پی ایم ڈی سی کی ہدایت
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے مطابق غیر ملکی میڈیکل و ڈینٹل گریجویٹس کے لئے نیشنل رجسٹریشن امتحان آج ہو گا, گریجویٹس کیلئے نیشنل رجسٹریشن امتحان ملک بھر کے بڑے علاقائی مراکز میں منعقد کیا جا رہا ہے ، امتحان پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی پالیسی کے مطابق (NUMS) راولپنڈی کے زیرِ انتظام لیا جائے گا ، مجموعی طور پر 7,076 میڈیکل اور ڈینٹل گریجویٹس نے رجسٹریشن کروائی ،جن میں 6,989 میڈیکل اور 87 ڈینٹل گریجویٹس شامل ہیں۔
پی ایم ڈی سی کے مطابق امتحان ملک بھر میں چار مراکز پر منعقد کیا جائے گا ، اسلام آباد ،راولپنڈی میں 2,358 میڈیکل اور 43 ڈینٹل امیدوار، کراچی میں 499 میڈیکل اور 4 ڈینٹل امیدوار، لاہور میں 3,562 میڈیکل اور 30 ڈینٹل امیدوار، جبکہ پشاور میں 570 میڈیکل اور 10 ڈینٹل امیدوار امتحان میں شرکت کریں گے ،جو امیدوار نیشنل رجسٹریشن امتحان کے دونوں مراحل کامیابی سے مکمل کریں گے ، انہیں متعلقہ قانونی دفعات کے مطابق رجسٹریشن سرٹیفکیٹس جاری کیے جائیں گے ۔ امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ صبح 10:00 بجے تک اپنے متعلقہ امتحانی مراکز میں رپورٹ کریں، امتحان دوپہر 12:00 بجے شروع ہوگا۔