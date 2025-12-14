پاکستان بار:پنجاب میں بھون گروپ 11 میں سے 8 نشستوں پر کامیاب
احسن بھون، اعظم تارڑ، طاہر نصراللہ،سلمان راجہ،شفقت چوہان اور دیگر ممبر منتخب آئین و قانون کی بالادستی کیلئے سنجیدہ اور ذمہ دار قیادت کے خواہاں ہیں:وزیراعظم
لاہور ،پشاور(کورٹ رپورٹر ،نمائندہ دنیا) پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں احسن بھون گروپ نے 11میں سے 8نشستوں پر کامیابی حاصل کرلی جبکہ حامد خان گروپ صرف 2 نشستیں حاصل کرسکا، گیارہویں نشست پر تا حال فیصلہ نہ ہو سکا۔پاکستان بار کونسل کی پنجاب میں 11 نشستوں پر 25 امیدواروں میں مقابلہ ہوا ،مجموعی طور پر پنجاب بار کونسل کے 75 ممبران نے اپنے اپنے ووٹ کاسٹ کیے ،جس کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق انڈیپنڈنٹ گروپ کے سربراہ احسن بھون ، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ،طاہر نصر اللہ وڑائچ ،عامر سعید راں،پیر مسعود چشتی ،ثاقب اکرم گوندل ،حفیظ الرحمن چودھری ،سید قلب حسن اور حامد خان گروپ کے سلمان اکرم راجہ اور شفقت محمود چوہان ممبر پاکستان بار کونسل منتخب ہو گئے ۔ گیارہویں نشست پر تا حال فیصلہ نہیں ہو سکا۔
ادھر خیبرپختونخوا کی چارنشستوں پر ہونے والے انتخابات میں رحمان اللہ شاہ،اے این پی اور جے یو آئی کے اتحادی نوید اختر ،انصاف لائرز فورم کے ستار خان کامیاب رہے ، جبکہ چوتھی نشست پر قاضی ارشد اور امجد علی شاہ کے درمیان مقابلہ برابر رہا ۔جبکہ اسلام آباد بار کونسل کے 5 ممبران نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، راجہ رضوان عباسی تین ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ قمر حسین شاہ سبزواری کو دو ووٹ ملے ۔ حتمی نتائج 22 دسمبر کو جاری کیے جائیں گے ۔وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون نے کہا کہ یہ آئین اور جمہوریت کی فتح ہے ۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے انڈیپنڈنٹ گروپ کو واضح اکثریت حاصل کرنے اور احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ کو ممبرز پاکستان بارکونسل منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور کہا آئین و قانون کی بالادستی کے لئے سنجیدہ اور ذمہ دار قیادت کے خواہاں ہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہمیشہ وکلا برادری کے مسائل کے حل کے لئے کوشاں رہے ہیں، وکلا کو ترجیحی بنیادوں پر ان کے حقوق کی فراہمی میں کردار ادا کریں، حکومت وکلا برادری کو ریاست کا اہم ستون سمجھتی ہے ، بار اور بینچ کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔