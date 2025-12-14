وادی تیراہ میں سکیورٹی و انتظامی چیلنجز صوبائی حکومت کی ناقص گورننس بے نقاب
بدانتظامی، سہولیات کا فقدان، حکومت کی نااہلی نے شدت پسند، جرائم پیشہ گروہوں کیلئے سازگار ماحول پیدا کر دیا منشیات فروشی سنگین مسئلہ ،علاقے کی ابتر صورتحال ، فوری سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ،ونگ کمانڈر کرنل وقاص
اسلام آباد(سید ظفر ہاشمی )وادی تیراہ میں بنیادی سہولیات کا فقدان، سکیورٹی مسائل اور انتظامی کمزوریوں نے صوبائی حکومت کی ناقص گورننس کو بے نقاب کر دیا ، علاقے میں ابتر صورتحال بدانتظامی اور حکومتی نااہلی کی واضح مثال بن چکی جس کا فائدہ شدت پسند اور جرائم پیشہ عناصر اٹھا رہے ہیں ،آئی جی فرنٹیئر کور خیبرپختونخوا نارتھ کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج خطے میں عدم استحکام کو فروغ دے رہا ہے اور منشیات سمگلنگ سے مالی وسائل اکٹھے کرتا ہے، خیبرپختونخوا کی افغانستان کے ساتھ 1224 کلومیٹر طویل سرحد ہے ، جس میں سے تقریبا 717 کلومیٹر سرحد کی نگرانی ایف سی کو رکے ذ مہ ہے۔
آئی جی ایف سی کے مطابق دراندازی روکنے کے لئے حساس مقامات پر کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں ، سرحد اس وقت مکمل طور پر سیل ہو سکتی ہے جب دونوں جانب سے سرحد کے احترام کو یقینی بنایا جائے ،آئی جی ایف سی نے انکشاف کیا کہ گزشتہ سال باغ میدان کے علاقے میں ایف سی کے 64 جوان شہید اور 198 زخمی ہوئے ،دوسری جانب ونگ کمانڈر کرنل وقاص نے بتایا کہ وادی تیراہ میں 60 کلومیٹر کے دائرے میں نہ ضلعی انتظامیہ موجود ، نہ پولیس اور نہ کوئی ہسپتال ۔ ان کے مطابق علاقے میں کوئی سرکاری سکول موجود نہیں، کرنل وقاص کے مطابق ایف سی کے زیرِ اہتمام وادی تیراہ میں 16 سکول قائم کئے گئے ہیں، ونگ کمانڈر نے انکشاف کیا کہ وادی تیراہ میں منشیات فروشی سنگین مسئلہ بن چکا ، جس میں فتنہ الخوارج ملوث ہے ، ان کے مطابق منشیات اور بھتے کے ذریعے اکٹھی کی گئی رقم سکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے خلاف استعمال کی جاتی ہے ۔مجموعی طور پر وادی تیراہ میں بدانتظامی، سہولیات کے فقدان اور مقامی حکومت کی نااہلی نے شدت پسند جرائم پیشہ گروہوں کیلئے سازگار ماحول پیدا کر دیا ، جس پر فوری اور سنجیدہ توجہ کی اشد ضرورت ہے ۔