2025 :قومی اسمبلی سے کل 105 بل، ایکٹ، آرڈیننس منظور
حکومت کے 42، نجی ار کا ن کے 13،8آرڈیننس، 38ایکٹ منظور ہوئے اپوزیشن کی عدم موجودگی، کورم معاملہ ، واک آؤٹ شور شرابا معمول رہا تنخوا ہیں ، الاؤنسز ،اسمبلی سیکرٹریٹ کے دیگر اخراجات 10ارب سے متجاوز
اسلام آباد (ایس ایم زمان)سال 2025کے دوران جنوری سے دسمبر تک قومی اسمبلی میں مجموعی طور پر 105 بل، ایکٹ اور آرڈیننس منظور کئے گئے ۔ ان قوانین کی منظوری کیلئے ارکانِ قومی اسمبلی کی تنخواہوں، الاؤنسز اور قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے اخراجات کی مد میں 10ارب روپے سے زائد رقم خرچ ہوئی۔ ان قوانین کے ملکی سیاسی و معاشی حالات اور عوامی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ، اس کا حتمی فیصلہ مستقبل میں ہی ممکن ہوگا۔سال 2025 میں ہونے والی قانون سازی عوامی زندگی میں کس حد تک آسانیاں پیدا کرے گی اور ملک کو معاشی طور پر کتنا مستحکم بنائے گی، یہ ایک علیحدہ جائزے کا متقاضی معاملہ ،قومی اسمبلی میں قائد حزبِ اختلاف کا عہدہ، رکنِ اسمبلی عمر ایوب کی نااہلی کے بعد پانچ ماہ سے خالی ،اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں قومی اسمبلی میں حکومت کے 42 بل، نجی اراکین کے 13 بل، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 4 بل، 8 آرڈیننس اور 38 ایکٹ منظور کئے گئے۔
اس دوران ارکانِ قومی اسمبلی نے پانچ ارب روپے سے زائد کی تنخواہیں اور الاؤنسز وصول کئے ۔قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے 2025 میں پانچ ارب روپے سے زائد کے اخراجات ۔ سیکرٹریٹ کی جانب سے قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کے لیے 11 کروڑ روپے مالیت کی نئی گاڑیاں خریدی گئیں جبکہ افسران اور ملازمین کو 22 کروڑ روپے سے زائد کی اعزازی تنخواہیں دی گئیں ،حسبِ روایت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی کشیدگی برقرار رہی۔ اپوزیشن کی جانب سے اجلاسوں کے دوران احتجاج، واک آؤٹ اور شور شرابا معمول بنا رہا۔اپوزیشن جماعتوں پاکستان تحریکِ انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے اگست 2025 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور رکنیت سے استعفے د ئیے ، تاہم سپیکر قومی اسمبلی نے تاحال ان استعفوں کو منظور نہیں کیا۔ اپوزیشن کی عدم موجودگی میں قائمہ کمیٹیوں میں حکومتی ایجنڈا باآسانی منظور ہوتا رہا۔سال کے دوران حکومت اور اپوزیشن دونوں کی پارلیمانی دلچسپی میں کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ متعدد بار کورم پورا نہ ہونے کے باعث قومی اسمبلی کے اجلاس ملتوی کرنا پڑے ،مجموعی طور پر 2025 میں قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران عوام کے معیارِ زندگی میں بہتری اور ملکی معاشی استحکام کے لئے کوئی نمایاں اور ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔