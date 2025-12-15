نواز شریف کے70ہزارحرام ووٹ،انکو مسلط کرنیو الوں کا چالان کون کریگا:حافظ نعیم
ن لیگ 17 سیٹیں نہ جیت سکی تھی ، نظام تبدیلی تحریک حکمرانوں کا چالان اورانہیں فکس بھی کریگی ترامیم کے بعد عدالتیں مزید کمزور ہو گئیں، 21 دسمبر کو بلدیاتی ایکٹ کیخلاف دھرنا دینگے :خطاب
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک،آئی این پی)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ نواز شریف 70 ہزار حرام کے ووٹ لے کر قوم پر مسلط ہوئے ان کو لانے والوں کا چالان کون کرے گا ؟۔ گزشتہ انتخابات میں ن لیگ 17 سیٹیں بھی جیت نہیں سکی تھی،نظام کی تبدیلی کی تحریک نہ صرف حکمرانوں کا چالان کرے گی بلکہ ان کو فکس بھی کرے گی، ملک میں تجربات ہوئے ، مارشل لاء ہو یا جمہوریت لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی۔لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ پر اجتماع عام کی کمیٹیوں کے کارکنان کے اعزاز میں استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا بلدیاتی نظام کو لاگو ہونا چاہیے اور خاندانی سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے ،خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کو کمزور کر کے رکھ دیا ۔انہوں نے کہا کہ 26 ویں اور 27 ویں ترمیم کے بعد تو عدالتیں مزید کمزور ہو گئیں، اب غریب آدمی کو انصاف کیسے ملے گا،جماعت اسلامی ہی نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ملک کیلئے واحد آپشن ہے ، بدل دو نظام نعرہ نہیں بلکہ عوام کی خواہش ہے جو دبی ہوئی ہے ،21 دسمبر کو ڈویژن دفاتر میں پنجاب بلدیاتی ایکٹ کے خلاف دھرنا دیں گے۔
آئی پی پیز مافیا کے خلاف تحریک چلائیں گے ، لاتعلق ہونے یا ملک سے باہر جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ملک سے مایوس ہوکر باہر نکلنا افسوسناک ہے ۔امیر جماعت اسلامی نے پنجاب کے بلدیاتی قانون پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ لولا، لنگڑا ،اندھا، گونگا بلدیاتی نظام بارہ کروڑعوام پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، کیا پاکستان میں میراث کا نظام ہے جو غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرانا چاہتے ہیں ، فارم 47 اور پری پول انجینئرنگ والا نظام نہیں ہونا چاہئے بلکہ حقیقی معنوں میں الیکشن کرائے جائیں۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کراچی میں کچرا اٹھانے اور نہ سیوریج کا نظام ہے ، نوجوانوں کو بھاری ٹریفک چالان دیئے گئے ، سندھ کو دیکھ کر پنجاب نے بھی نظام اپنا لیا، ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا ۔انہوں نے کہا اب ورلڈ آرڈر نہیں چل سکتا، گلوبل ویژن سے جماعت اسلامی نے تحریک شروع کردی ، اسرائیل کو نسل کشی کا لائسنس دیدیا گیا جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو ساتھ ملا رہے ہیں، اسلام کا نظام ہی دنیا کو عدل دے سکتا ہے ۔