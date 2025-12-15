صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منیارٹی کارڈ کا مقصد اقلیتوں کی ترقی ،تحفظ:مریم اورنگزیب

  • پاکستان
منیارٹی کارڈ کا مقصد اقلیتوں کی ترقی ،تحفظ:مریم اورنگزیب

مخالفین بھی مان رہے پنجاب میں کام ہو رہا، منیارٹی کارڈایک لاکھ کردیئے کرسمس ٹری 25 دسمبر تک جگمگاتا رہے گا ، تقریب سے پنجابی میں خطاب

لاہور (سپیشل رپورٹر)سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ منیارٹی کارڈ ایک تحفہ ہے ، اصل مقصد اقلیتوں کی ترقی اور تحفظ ہے ،مریم نواز نے منیارٹی کارڈ75 ہزار سے ایک لاکھ کردیئے ہیں ،مسیحی برادری کے کردار کو سلام، پاکستان کا پرچم اقلیتوں کے بغیر مکمل نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر نے لبرٹی چوک میں بین المذاہب ہم اہنگی کرسمس تقریب سے پنجابی میں خطاب کرتے کہا پنجاب آج محفوظ ہے ، ترقی کی باگ ڈور شہباز شریف اور مریم نواز کے ہاتھ میں  ہے ،مریم نواز پنجاب کی بہاریں واپس لارہی ہیں۔ صوبہ میں ہر مذہب، ہر سوچ اور ہر طبقے کی نمائندگی ہو رہی ہے ، ایک لاکھ بچوں کو لیپ ٹاپ، 50 ہزار کو سکالرشپس دیئے جا رہے ہیں۔ ایک ہزار فیلڈ ہسپتال اور کلینکس آن ویلز عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ پنجاب میں 1100 گرین بسیں چل رہی ہیں اور ڈیڑھ سال میں خدمت کی نئی مثال قائم کی گئی ہے ۔ اپنا گھر سکیم کے تحت ایک لاکھ 20 ہزار خاندانوں کو گھر فراہم کیے جا چکے ہیں۔ مخالفین بھی مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے ۔انہوں نے اعلان کیا کہ لبرٹی چوک میں نصب کرسمس ٹری 25 دسمبر تک جگمگاتا رہے گا۔اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ صوبائی وزیرا قلیتی امور رمیش سنگھ آروڑا نے ریلی سے خطاب کرتے کہا پنجاب کی وزیر اعلیٰ اقلیتوں کو اگر اپنے سر کا تاج کہتی ہیں اس کو ثابت بھی کر کے دکھاتی ہیں ،مسیحی قبرستانوں پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روانڈا کے ہنستے کھیلتے گوریلا کی تصویر نے ایوارڈ جیت لیا

اطالوی برانڈ کی 2 لاکھ 60 ہزار روپے کی کولہا پوری چپل

سزائے موت کے قیدی کی آخری بھرپور کھانے کی فرمائش

لاکھوں سال قبل انسان آگ جلانے میں کامیاب ہوئے

قدیم رومی افسروں اور بھارتی بندروں میں تعلق کا انکشاف

زمین کی گم شدہ دنیا پروٹو ارتھ کے اجزا اب بھی موجود

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak