روس سے تیل معاہدے کیلئے بات چیت جاری : دونوں ممالک پاکستان میں ایک نیا سٹیل پلانٹ لگانے کا بھی جائزہ لے رہے ہیں : وزیر خزانہ اورنگزیب
توانائی کی وزارتیں مشاورت کر رہیں ، تیل کی تلاش، پیداوار ،ریفائننگ کے شعبوں میں روس کو خاص مہارت حاصل، اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ پاکستان کیلئے خوش آئند ہوگا پاکستان برکس میں شامل ہوکر مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا،آذربائیجان نے پاکستان میں 2 ارب ڈالر سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا:روسی و آذری خبررساں اداروں کو انٹرویوز
اسلام آباد،ماسکو(رائٹرز،دنیا نیوز )پاکستان اور روس کے درمیان تیل کے شعبے میں ممکنہ معاہدے پر بات چیت جاری ہے ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے روسی خبر رساں ادارے ریا نووستی کو دئیے گئے انٹرویو میں بتایا دونوں ممالک توانائی کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں۔وزیر خزانہ نے کہا تیل کی تلاش، پیداوار اور ریفائننگ ایسے شعبے ہیں جن میں روس کو خاص مہارت حاصل ہے ، اگر ان شعبوں میں کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہوگا۔ ان کے مطابق اس وقت دونوں ممالک کی توانائی کی وزارتیں اس معاملے پر مشاورت کر رہی ہیں۔روسی وزیر توانائی سرگئی تسویلیوف اس سے قبل نومبر میں کہہ چکے ہیں روسی کمپنیاں پاکستان میں ایک ریفائنری کو جدید بنانے کے امکانات پر بھی غور کر رہی ہیں۔حالیہ برسوں میں پاکستان اور روس کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔
یوکرین تنازع کے بعد مغربی پابندیوں کے باعث روس نئے توانائی بازار تلاش کر رہا ہے جبکہ پاکستان توانائی کی درآمدات پر آنے والے اخراجات کم کرنا چاہتا ہے ۔ اسی تناظر میں پاکستان نے 2023 میں روس سے خام تیل کی درآمد شروع کی تھی۔وزیر خزانہ کے مطابق دونوں ممالک پاکستان میں ایک نیا سٹیل پلانٹ لگانے کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں جس سے صنعتی شعبے کو فروغ ملنے کی توقع ہے ۔یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب یوکرین جنگ کے باعث عائد کی گئی سخت مغربی پابندیوں کے بعد روس غیرمغربی منڈیوں سے روابط میں تیزی لایا ہے ۔ جبکہ پاکستان طویل عرصے سے جاری ادائیگیوں کے توازن کے دباؤ کے پیش نظر توانائی کے ذرائع میں تنوع اور درآمدی اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ۔پاکستان نے 2023 میں روسی خام تیل کی درآمد کا آغاز کیا جسے ملکی توانائی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی اور ماسکو کے ساتھ قریبی معاشی تعلقات کی جانب قدم قرار دیا جا رہا ہے ۔تیل کی تجارت کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا دائرہ انفراسٹرکچر اور ڈاؤن سٹریم منصوبوں تک بھی پھیل سکتا ہے ۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق دونوں ممالک پاکستان میں ایک اور سٹیل پلانٹ تعمیر کرنے کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔اگرچہ ماضی میں پاکستان اور روس کے تعلقات محدود رہے تاہم حالیہ برسوں میں توانائی، تجارت اور علاقائی روابط کے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔دریں اثناءآذربائیجان کے خبررساں اداروں کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان برکس میں شامل ہوکر مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے ، حکومت اقتصادی سفارتکاری، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کا عزم رکھتی ہے ، پاکستان مضبوط علاقائی رابطہ کاری اور پائیدار سرمایہ کاری پر توجہ دے رہا ہے ۔انہوں نے کہا پاکستان کا قابلِ اعتماد، مسابقتی اور مستقبل دوست معاشی شراکت دار بنانے کا ویژن ہے ، آذربائیجان کی پاکستان میں تقریباً 2 ارب ڈالر سرمایہ کاری میں دلچسپی ہے ، توانائی، تیل و گیس، معدنیات اور مائننگ تعاون کے ترجیحی شعبے ہیں۔
وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کی کمپنی سوکار کی پاکستان میں آئل پائپ لائن سرمایہ کاری پر بات چیت جاری ہے ، پاکستان نے امداد نہیں تجارت، سرمایہ کاری پر مبنی فنانسنگ ماڈل اپنانے کا فیصلہ کیا ہے ۔محمد اورنگزیب نے کہا ڈیجیٹل اکانومی، فِن ٹیک، اے آئی اور سائبر سکیورٹی میں آذربائیجان کے تجربے سے استفادے کا ارادہ ہے ۔ دوران گفتگو انہوں نے پاکستان، وسطی ایشیا اور آذربائیجان کے درمیان نئے تجارتی و ٹرانسپورٹ کوریڈورز پر زور دیا،ان کا کہنا تھا پاکستان کی برکس میں شمولیت کی خواہش ہے تاکہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کرسکے ۔وزیر خزانہ نے کہامصنوعی ذہانت زراعت، مالیات، صحت اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں گیم چینجر ہے ۔ پاکستانی فری لانسرز اے آئی سے زیادہ آمدن اور پیداواری صلاحیت حاصل کر سکیں گے ۔