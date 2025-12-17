آسٹریلیا میں فائرنگ : دہشتگرد بھارتی شہری، 6 بار بھارت کا دورہ کیا، انڈین پاسپورٹ پر فلپائن میں عسکری تربیت لی
ساجد اکرم تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کا رہائشی،مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں:بھارتی پولیس ،ملزم کے انتہا پسند نظریات یا سرگرمیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا:رشتہ دار آسٹریلین وزیر اعظم کی احمد سے ملاقات ، شکریہ ادا کیا، بیٹے نے شام کا سر فخر سے بلند کیا:والد،یہودیوں کے تحفظ کیلئے مغربی ممالک فوری اقدامات کریں، نیتن یاہوکا مطالبہ
سڈنی،نئی دہلی، اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں ،مانیٹرنگ ڈیسک،خصوصی نیوز رپورٹر)آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث دہشتگرد بھارتی شہری ساجد اکرم نے 6بار بھارت کا دورہ کیا ، انڈین پاسپورٹ پر فلپائن میں عسکری تربیت لی۔سڈنی فائرنگ کی تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بھارتی پولیس نے تسلیم کیا ہے کہ حملہ آور ساجد اکرم ہمارا شہری ہے ،بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے بونڈائی بیچ میں فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والا حملہ آور ساجد اکرم بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کا رہائشی ہے ، تاہم بھارت میں اپنے خاندان سے اس کے رابطے محدود تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے والد کی وفات پر بھی بھارت نہیں آئے تھے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ساجد اکرم اور ان کے بیٹے نوید شدت پسندی کی طرف کیوں مائل ہوئے اس کا بھارت یا تلنگانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔
ریاست تلنگانہ کی پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ رشتہ داروں نے واضح کیا ہے کہ انہیں نہ تو ساجد اکرم کے شدت پسندانہ خیالات یا سرگرمیوں کا علم تھا اور نہ ہی ان عوامل کی معلومات ہیں جن کے باعث اس میں انتہاپسندی پیدا ہوئی۔تلنگانہ پولیس کے مطابق ساجد اکرم نے 1998 میں آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 مرتبہ بھارت کے دورے کیے جو زیادہ تر خاندانی نوعیت کے تھے ،بھارت چھوڑنے سے قبل اس کے خلاف کوئی منفی یا مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں تھا۔گزشتہ روز آسٹریلین وزیر اعظم انتھونی البانیز سڈنی بیچ پر حملہ آور پر جھپٹنے والے مسلمان احمد ال احمد کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے ۔اس موقع پر انہوں نے احمد کا شکریہ ادا کیا، خیریت دریافت کی اور بہادری کی تعریف کی۔آسٹریلوی وزیر اعظم نے ملک کے عوام کی طرف سے بھی احمد کا شکریہ بھی ادا کیا۔وزیر اعظم نے ان کی قربانی کو تمام آسٹریلیا کے شہریوں کے لیے تحریک قرار دیا۔انتھونی البانیز نے کہا احمد آسٹریلیا کا ہیرو ہے ۔انہوں نے کہا ساجداکرم اور نوید اکرم داعش کے نظریات سے متاثر تھے۔
آسٹریلوی حکام کے مطابق ساجد اکرم اور ان کے بیٹے نوید اکرم نے نومبر میں فلپائن کا دورہ کیا ، 50 سالہ ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ استعمال کیا، جبکہ 24 سالہ نوید اکرم نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر سفر کیا ۔ دونوں یکم نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو جنوبی صوبہ ڈاوا سے ہوتے ہوئے منیلا سے واپس روانہ ہوئے ۔ان کے دورے کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔آسٹریلوی ٹی وی اے بی سی نیوز نے سکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ساجد اور نوید اکرم عسکری تربیت لینے کے لیے فلپائن گئے تھے تاہم فلپائن کی فوج نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ دونوں حملہ آوروں نے عسکری تربیت حاصل کی تھی یا نہیں۔ بی بی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آوروں نے وہاں عسکری تربیت حاصل کی۔فلپائن کے امیگریشن حکام کے مطابق مبینہ حملہ آور ساجد اکرم اور اس کا بیٹا نوید اکرم نومبر کے مہینے میں تقریباً پورا وقت فلپائن میں مقیم رہے تھے۔
فلپائن امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ساجد اکرم فلپائن میں ایک بھارتی شہری کے طور پر داخل ہوا جب کہ اس کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلوی شہری ہے ۔آسٹریلوی میڈیا کے مطابق زخمی حملہ آور نوید اکرم کومے سے باہر آگیا۔ حملہ آور نے پولیس سے بات بھی کی ہے ۔واضح رہے اتوار کو ہونے والے اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو چکی ہے جن میں حملہ آور ساجد اکرم بھی شامل ہے ۔پولیس کے مطابق 50 سالہ ساجد اکرم پولیس فائرنگ میں مارا گیا جبکہ اس کا 24 سالہ بیٹا نوید اکرم گولی لگنے کے بعد ہسپتال میں تشویشناک حالت میں زیر علاج ہے ۔آسٹریلیا میں حملہ آور کو قابو کرنے والے شامی شہری احمد ال احمد کے والد محمد فاتح نے کہا کہ میرے بیٹے کی بہادری سے درجنوں بے گناہوں کی جانیں بچ گئیں۔سڈنی میں عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد فاتح نے کہا کہ احمد کی بہادری نے آسٹریلیا سمیت پوری دنیا میں شامیوں کا سر فخر سے بلند کیا۔
ان کا کہنا ہے کہ مسلح حملہ آور سے 10 میٹر کی دوری پر کھڑے احمد نے اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہوئے بے گناہوں کی جانیں بچائیں۔ احمد کے چچا محمد نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کے بھتیجے کی بہادری نے نہ صرف انہیں بلکہ پورے شام کو فخر محسوس کرایا۔ 44 سالہ احمد2007 میں شام سے آسٹریلیا ہجرت کر گئے تھے ۔سوشل میڈیا پر احمد نے فالوورز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے علاج کے لیے آن لائن 12لاکھ آسٹریلین ڈالر جمع کئے ۔اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہود دشمنی کے خلاف جنگ تیز کریں اور دنیا بھر میں یہودی برادری کو مکمل تحفظ فراہم کریں۔ ویڈیو پیغام میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حکومتیں اب مزید خاموشی اختیار نہ کریں بلکہ فوری عملی اقدامات کریں۔نیتن یاہو نے کہا کہ یہود دشمنی ایک سرطان ہے جو خاموشی سے پھیلتا ہے ۔دوسری جانب بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف منظم پراپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا، بھارتی خبر رساں ادارے پرنٹ کی رپورٹ کے مطابق بونڈائی بیچ حملے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی میڈیا کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور شواہد نے اس بیانیے کی نفی کر دی۔
پرنٹ کی رپورٹ میں تصدیق کی گئی ہے کہ بونڈائی بیچ واقعے میں مارا جانے والاساجد اکرم 1998 میں بھارت سے آسٹریلیا منتقل ہوا تھا اور اس کا تعلق حیدرآباد تلنگانہ سے تھا۔ رپورٹ کے مطابق ساجد اکرم کے پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔آسٹریلوی حکام نے تحقیقات کے دوران بھارت سے تفصیلات طلب کیں اور پاکستان سے کسی تعلق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جعلی سوشل میڈیا پروفائلز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں بھی بے نقاب ہوئیں۔عالمی جریدوں کے مطابق آسٹریلوی حکام اور ایجنسیز کا بھارتی خفیہ ایجنسی "را"سے رابطہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس حملے کے تانے بانے بھارت سے جا ملتے ہیں۔
بلومبرگ کے مطابق سڈنی دہشت گرد حملے پر بھارت کی وزارتِ خارجہ کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ ردِعمل سامنے نہیں آیا، جسے مبصرین معنی خیز قرار دے رہے ہیں۔ماہرین کے مطابق سڈنی اور بونڈائی بیچ واقعات نے ایک بار پھر بھارتی میڈیا کے فالس فلیگ اور پاکستان مخالف بیانیے کو بے نقاب کر دیا ہے ۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ بھارت ریاستی سطح پر نہ صرف مقبوضہ کشمیر اور پاکستان بلکہ کینیڈا، امریکا اور یورپی ممالک میں بھی دہشت گردی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے ۔مبصرین کا کہنا ہے کہ سڈنی میں پیش آنے والا سفاکانہ حملہ بھارت کی عالمی سطح پر سپانسرڈ دہشت گردی کا ایک اور ثبوت ہے جبکہ خود بھارتی میڈیا اور عالمی اداروں کی رپورٹس نے پاکستان کے خلاف لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے۔