صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کی قرعہ اندازی ، بے گھر صنعتی کارکنوں کو 720 فلیٹس دیدیئے

  • پاکستان
مریم نواز کی قرعہ اندازی ، بے گھر صنعتی کارکنوں کو 720 فلیٹس دیدیئے

اپنے امی ابو کو ساتھ رکھنا، ان کی دعاؤں سے آپ کو فلیٹ ملا:وزیراعلیٰ ، کارکن ندیم طاہر کو خود فون کرکے مبارکباد دی بیوگان ،سپیشل افراد کو الگ فلیٹ دینے کا حکم ، سا نحہ اے پی ایس بھلایانہیں جاسکتا :مریم نواز ،بچوں کوخراج تحسین

لاہور(نیوزایجنسیاں )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف نے بے گھر صنعتی ورکرز کیلئے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں نئے تعمیر شدہ 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی کر دی۔وزیر اعلیٰ نے بٹن دبا کر قرعہ اندازی کا آغاز کیا اور کامیاب صنعتی کارکنوں کو خودفون کرکے مبارکباد دی اور قرعہ اندازی میں کامیاب لوگوں کو سات دن کے اندر اندر فلیٹ دینے کا حکم بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماں جیسی ریاست نے 720 محنت کش خاندانوں کو ان کے اپنے گھروں میں بسانے کا بندوبست کر دیا۔ پنجاب کے محنت کش خاندانوں کو ماہانہ کرائے اوربے دخلی کی اذیت سے نکال دیا ہے۔

وزیر اعلیٰ نے بیواؤں اور سپیشل افراد کو قرعہ اندازی سے الگ کر کے فلیٹ دینے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل کیے جائیں۔مریم نواز نے شیخوپورہ میں قائداعظم بزنس پارک میں 700 ورکرز کیلئے بیچلر ہاسٹل کی 3 ماہ میں تکمیل کی ہدایت بھی کی اور سپیشل صنعتی ورکرز کی آسانی کیلئے گراؤنڈ فلور پر فلیٹس دینے کا حکم دیا۔وزیر اعلیٰ نے ندیم طاہر نامی صنعتی ورکر کو خود فون کرکے مبارکباد دی اور کہا کہ اپنے والدین کو ساتھ رکھنا کیونکہ ان کی دعاؤں سے آپ کو فلیٹ ملا ہے ۔صوبائی وزیر محنت منشا ء اللہ بٹ نے صنعتی ورکرز کے فلیٹس پراجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صنعتی ورکرز کے لئے مفت فلیٹ، پلاٹ اور بیچلر ہاسٹل محمد نواز شریف کا ویژن ہے۔

قرعہ اندازی میں کامیاب قصور کے صنعتی ورکرزکو480 جبکہ 240 فلیٹس لاہور کے ورکرز کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے فلیٹ پراجیکٹ کی مجموعی لاگت تین ارب 40 کروڑ روپے ہے ۔ صنعتی ورکرز کے لئے بنائے گئے ہر شاندار فلیٹ کی لاگت 36 لاکھ روپے سے زائد ہے ۔ دریں اثنا وزیراعلیٰ مریم نواز نے سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کی برسی پر خصوصی پیغام میں اے پی ایس کے بہادر بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ میں شہید و زخمی ہونے والے بچوں کے بہادروالدین اور خاندان والوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ سانحہ میں معصوم بچوں کی عظیم قربانی کو بھلایانہیں جا سکتا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فیکٹری ورکر کا دنیا کا تیز ترین انناس کاٹنے کا ریکارڈ

پیدا ہونے کے فوراً بعد بچہ روتا کیوں ہے ، ہنستا کیوں نہیں

سائنسدانوں نے دنیا کا انتہائی نایاب پھول دریافت کرلیا

چوکور انسانی کھوپڑی دریافت، قدیم تہذیب کا نیا معمہ

خوبصورت ممالک جن کی ایک روز میں پیدل سیر کی جا سکتی

چہرہ شناخت کرنیوالی مشین کو دھوکا دینے والے پکڑے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak