حالیہ آئینی ترامیم اور قانون سازی قرآن، حدیث کے منافی : فضل الرحمٰن
حکمران نہ صرف قرآن و سنت سے ناآشنا ہیں بلکہ آئین و قانون کے تقاضے بھی پور ے نہیں کر رہے :سربراہ جے یو آئی 22 دسمبر کو کراچی اجتماع میں غورکرینگے ملک کس سمت جا رہا ، فیصلوں سے ملکی مستقبل پر دیرپا اثرات ہونگے :خطاب
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )جمعیت علماء اسلام (ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ حالیہ آئینی ترامیم اور قانون سازی واضح طور پر قرآن، سنت اور حدیث کے منافی ہے ۔ حکمرانوں کو دینی علوم اور قرآنِ کریم کی صحیح سمجھ ہوتی تو ایسی غلطیاں ہرگز نہ کرتے جیسی حالیہ دنوں میں اسمبلی کے اندر کی گئیں۔ حکمران نہ صرف قرآن و سنت سے ناآشنا ہیں بلکہ آئین اور قانون کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر رہے، مجلسِ اتحادِ امت کے زیر اہتمام مختلف مکاتبِ فکر کے نمائندگان ، دینی و سیاسی جماعتوں کے قائدین کا اہم اجتماع 22 دسمبر کو کراچی میں منعقد ہوگا جس میں ملکی آئین ، قانون کے تقاضوں پر غور سمیت دیکھیں گے ملک کس سمت جا رہا ہے، ملکی ترقی، عوام کے حقوق، چھوٹے صوبوں کے مسائل پر بات کریں گے۔
افغانستان اور ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کے فروغ اور شکایات کے ازالے کیلئے تعمیری اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز جامعہ مفتاح العلوم مستونگ بلوچستان کی سالانہ تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا فضل الرحمن نے مزید کہا کہ ملک کے اندر بہتری اور بیرونِ ملک پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کیلئے اجتماعی لائحۂ عمل طے کیا جائے گا، اجتماع کے فیصلوں سے ملک کے مستقبل پر دیرپا اثرات ظاہر ہونگے ،ہمارے اکابر کی شروع کی ہوئی جدوجہد کی بنیاد پر قرآن، سنت، حدیث اور فقہ کے علوم کی حفاظت ہو رہی ہے ۔ دینی مدارس کے طلبہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں ،ایسا ذہین اور محنتی ٹیلنٹ شاید دنیا میں کم ہی ملے ۔انہوں نے کہا کہ افسوس کہ ہمارے ملکی نظام میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں اس کی قدر پیدا فرمائے ۔