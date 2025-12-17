شہید فورسز کے ورثا کی امداد 1 کروڑ ، قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی معافی : وزیراعلیٰ پختونخوا
زخمیوں کیلئے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کر دی ،لازوال قربانیاں سلامتی کی ضمانت ، شہید کبھی نہیں مرتے جرمانے صوبائی حکومت ادا کرے گی، کم عمر لڑکوں اور خواتین کے لیے علیحدہ خصوصی سیلز قائم کیے جائینگے :سہیل آفریدی
پشاور(دنیا نیوز)وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والے فورسز کے ورثاء کے لیے مالی امداد میں مزید اضافے اور قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی خصوصی معافی کا اعلان کر دیا ۔وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں خیبر پختونخوا سے فورسز شہداء کے ورثاء کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہلخانہ کے ساتھ ہر قدم پر مکمل تعاون کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سہیل آفریدی نے شہداء کے ورثاء کے لیے کابینہ سے منظور شدہ 50 لاکھ روپے رقم میں 50 لاکھ روپے مزید اضافے کا اعلان کر دیا جبکہ جنگ میں خیبر پختونخوا سے زخمی اہلکاروں کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کرنے کا بھی اعلان کیا۔
انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی لازوال قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہیں ،حق کی راہ میں شہید کبھی نہیں مرتے ، شہادت مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ اور مثالی موت ہے ۔وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے مزید کہا ہے کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، خیبر پختونخوا حکومت انکے ورثاء کا بھرپور خیال رکھے گی۔ ادھر وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے کی تمام جیلوں میں موجود قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی خصوصی معافی کا اعلان کیا ہے ۔انہوں نے یہ اعلان منگل کو سنٹرل جیل پشاور کے دورے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے جیل میں قائم میڈیکل وارڈ، ای وزٹ سسٹم اور جدید سکیورٹی منصوبے کا افتتاح کیا۔ یہ منصوبہ 44 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے ۔وزیراعلیٰ نے قیدیوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور موقع پر فوری احکامات جاری کیے۔
انہوں نے منشیات کے عادی قیدیوں کی بحالی کے مرکز اور ماڈل انٹرویو روم کا بھی افتتاح کیا۔سہیل آفریدی نے صوبے بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی خصوصی معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جرمانوں کی عدم ادائیگی کے باعث قید افراد کے جرمانے صوبائی حکومت ادا کرے گی۔ انہوں نے قیدیوں کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے دو کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اور ڈیجیٹل کمپلینٹ سیل قائم کرنے کی ہدایت کی۔وزیراعلیٰ نے صوبے کی تمام جیلوں کی سولرائزیشن کا اعلان کیا اور کہا کہ جیل میں ہسپتال، کم عمر لڑکوں اور خواتین کے لیے علیحدہ خصوصی سیلز قائم کیے جائیں گے ۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ جیل کا مقصد سزا نہیں بلکہ اصلاح ہے تاکہ قیدی بہتر اور مفید شہری بن کر معاشرے میں واپس آئیں۔