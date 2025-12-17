وزیراعظم کی ہدایت پر اسلام آباد کی جائیدادوں کا نیا ویلیوایشن ٹیبل معطل
31 جنوری 2026 تک ویلیو ایشن ٹیبل کی دوبارہ جانچ پڑتال اور از سر نو تعین کیا جائے گا، نوٹیفکیشن جاری نئے ویلیوایشن ٹیبل کے نفاذ سے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس پراپرٹی کی اصل مارکیٹ قیمت سے بڑھ گیا تھا
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف بی آر نے اسلام آباد کی جائیدادوں کا نیا ویلیو ایشن ٹیبل معطل کر دیا۔ملک بھر میں ویلیو ایشن ٹیبلز 29اکتوبر 2024ء کو نظرثانی کئے گئے تھے تاہم اسلام آباد میں فیڈرل ٹیکس محتسب میں زیر التواء شکایات کے باعث یہ عمل موخر رہا۔ اسلام آباد کیلئے 8 دسمبر 2025ء کو ایس آر او جاری کیا گیا جس پر عوام الناس اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر نے درج ویلیوز کو حقیقی مارکیٹ ریٹس سے زائد قرار دیا۔نئے ویلیوایشن ٹیبل کے نفاذ سے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس پراپرٹی کی اصل مارکیٹ قیمت سے بڑھ گیا تھا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر ایف بی آر نے عوام اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر کے اعتراضات کا جائزہ لیا جن میں سے بعض درست قرار دیئے گئے۔ بعد ازاں اسلام آباد کے لئے ویلیو ایشن ٹیبل کی دوبارہ جانچ پڑتال اور از سر نو تعین کا فیصلہ کیا گیا،نوٹیفکیشن کے مطابق ایس آر او 2392(1)/2025 کو 31 جنوری 2026 تک یا نظرثانی شدہ ایس آر او کے اجراء تک (جو بھی پہلے ہو) معطل رکھا جائے گا۔