صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم کی ہدایت پر اسلام آباد کی جائیدادوں کا نیا ویلیوایشن ٹیبل معطل

  • پاکستان
وزیراعظم کی ہدایت پر اسلام آباد کی جائیدادوں کا نیا ویلیوایشن ٹیبل معطل

31 جنوری 2026 تک ویلیو ایشن ٹیبل کی دوبارہ جانچ پڑتال اور از سر نو تعین کیا جائے گا، نوٹیفکیشن جاری نئے ویلیوایشن ٹیبل کے نفاذ سے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس پراپرٹی کی اصل مارکیٹ قیمت سے بڑھ گیا تھا

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف بی آر نے اسلام آباد کی جائیدادوں کا نیا ویلیو ایشن ٹیبل معطل کر دیا۔ملک بھر میں ویلیو ایشن ٹیبلز 29اکتوبر 2024ء کو نظرثانی کئے گئے تھے تاہم اسلام آباد میں فیڈرل ٹیکس محتسب میں زیر التواء شکایات کے باعث یہ عمل موخر رہا۔ اسلام آباد کیلئے 8 دسمبر 2025ء کو ایس آر او جاری کیا گیا جس پر عوام الناس اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر نے درج ویلیوز کو حقیقی مارکیٹ ریٹس سے زائد قرار دیا۔نئے ویلیوایشن ٹیبل کے نفاذ سے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس پراپرٹی کی اصل مارکیٹ قیمت سے بڑھ گیا تھا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر ایف بی آر نے عوام اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر کے اعتراضات کا جائزہ لیا جن میں سے بعض درست قرار دیئے گئے۔ بعد ازاں اسلام آباد کے لئے ویلیو ایشن ٹیبل کی دوبارہ جانچ پڑتال اور از سر نو تعین کا فیصلہ کیا گیا،نوٹیفکیشن کے مطابق ایس آر او 2392(1)/2025 کو 31 جنوری 2026 تک یا نظرثانی شدہ ایس آر او کے اجراء تک (جو بھی پہلے ہو) معطل رکھا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

نوید اکرم مبلغ سے قاتل تک، کم عمری میں مذہبی رجحانات

برطانوی جریدہ گرائے گئے 4رافیل طیاروں کے نمبر سامنے لے آیا

دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری، ٹاپ 5 میں 3 عرب خاندان بھی شامل

ٹرمپ نے بی بی سی پر 10ارب ڈالر ہرجانے کا مقدمہ دائر کر دیا

آج قوم سے خطاب کرینگے

افغانستان میں17لاکھ افراد غذائی بحران کا شکار:اقوام متحدہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak