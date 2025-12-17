باجوڑ : انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 2 شہید
تنگی میں بچوں کو قطرے پلاتے ہوئے حملہ، راہگیر فضل نے حملہ آور کوپکڑنے کی کوشش میں شہادت پائی تخریب کاروں کو شناخت کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں:وزیراعظم،قانون کے کٹہرے میں لائینگے :وزیراعلیٰ
باجوڑ،اسلام آباد(دنیا نیوز،نامہ نگار)باجوڑ کی تحصیل سالارزئی کے علاقے تنگی میں شرپسندوں نے انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ کر دی جس سے ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد شہید ہو گئے ۔ پولیس حکام نے بتایا کہ تنگی کے علاقے میں انسداد پولیو ٹیم بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف تھی کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی جس سے ایک پولیس اہلکار سجاد نے شہادت پائی جبکہ راہگیر فضل نے حملہ آورکو پکڑنے کی کوشش کی اس دوران وہ خود بھی فائرنگ میں زد میں آکر شہید ہوگیا، شرپسندوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔
دریں اثنا کانسٹیبل سجاد احمد شہید کی نمازِ جنازہ پولیس لائن باجوڑ میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کردی گئی۔ نمازِ جنازہ میں کمانڈنٹ باجوڑ سکاؤٹس، ڈپٹی کمشنر باجوڑشاہد علی، ایس پی انوسٹی گیشن باجوڑنوید اقبال، پولیس اور سول محکموں کے افسروں ، معززین علاقہ اور سول سوسائٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تخریب کاروں کی جلد از جلد شناخت اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے لیے انسداد پولیو کی اہم خدمت انجام دینے والوں پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے ۔انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک سے پولیو کے خاتمے تک انسداد پولیو مہم پوری تحریک کے ساتھ جاری رہے گی۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا پولیو ورکرز اور ان کی سکیورٹی پر مامور اہلکار قومی فریضہ سرانجام دے رہے ہیں، ان کی قربانیاں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی،واقعہ میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بچوں کے تحفظ کیلئے پولیو مہم کسی صورت متاثر نہیں ہونے دی جائے گی۔ شبقدر کے رہائشی کو پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں طبی سہولیات نہ ملنے اور ڈاکٹروں کو گالیاں دینے والے نوجوان کے بعد سہیل آفریدی رات ایک بجے ہسپتال پہنچ گئے ۔ شہریوں نے سب سے بڑے ہسپتال کے مختلف وارڈز اور ڈاکٹروں کی شکایات کا انبار لگا دیا ۔وزیر اعلیٰ کے پی نے ہسپتال میں ڈیوٹی کے دوران موبائل استعمال کرنے پر پابندی عائد کردی اور کہا کہ جو ڈاکٹر نرس یا عملہ دوران ڈیوٹی موبائل استعمال کریں انکی موبائل سے ویڈیو بنائیں اور وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل بھجوائیں، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے۔