طالبان حکومت کی ناقص پالیسی، 2کروڑ افغان صاف پانی سے محروم

  • پاکستان
دو لاکھ بارہ ہزار سے زائد بچے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے متاثر ہو چکے ، یونیسف

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) افغانستان میں صاف پینے کے پانی کا بحران تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے جس پر یورپی یونین نے باقاعدہ خبردار کرتے ہوئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ملک میں دو کروڑ سے زائد افراد صاف پانی سے محروم ہیں جبکہ آلودہ پانی کے استعمال سے مختلف بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ۔یورپی یونین کے انتباہ میں کہا گیا کہ پانی کی قلت اور ناقص صفائی کے باعث عوامی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔اسی حوالے سے یونیسف کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغانستان کی 80 فیصد سے زائد آبادی آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے جبکہ دو لاکھ بارہ ہزار سے زائد بچے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔

