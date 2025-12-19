اقلیتیں پاکستان کی کمزوری نہیں طاقت ہیں : وزیر مذہبی امور
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا اقلیتیں پاکستان کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہیں۔
اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کی دفعات کے عین مطابق یہاں اقلیتی افراد کو نہ صرف حقوق حاصل ہیں بلکہ ان کی جان و مال کا تحفظ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نوجوان بھی اس ملک کی طاقت ہیں۔ ہماری حکومت مکالمے اور باہمی احترام پر یقین رکھتی ہے ۔ ایک دوسرے کے وجود تسلیم کرنے میں سب کی عافیت ہے ۔ منتخب عوامی حکومت پاکستان کو مزید مضبوط اور پر امن ریاست بنانے کے لیے پُرعزم ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں \"بین المذاہب ہم آہنگی اور استحکام پاکستان\" سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انچارج کیمپس ڈاکٹر صبا بشیر اور شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ڈاکٹر محمد عرفان نے بھی خطاب کیا۔