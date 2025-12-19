صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوجی ترجمان کی کامسیٹس یونیورسٹی طلبہ کیساتھ خصوصی نشست

  • پاکستان
فوجی ترجمان کی کامسیٹس یونیورسٹی طلبہ کیساتھ خصوصی نشست

ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر قومی امور پر تفصیلی گفتگو خوارج کے بارے میں معلومات فراہم،شرکا کا افواج کی قربانیوں کو خراج عقیدت

 اسلام آباد(دنیا نیوز،خصوصی نیوز رپورٹر )فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں شرکت کی جس میں ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات (مس انفارمیشن و ڈس انفارمیشن) کے پھیلاؤ اور دیگر اہم قومی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔خصوصی نشست کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے شرکا کے سوالات کے مفصل اور مدلل جوابات دئیے جبکہ تقریب کے اختتام پر شرکا نے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا، اس موقع پر شرکا نے افواجِ پاکستان کی مادرِ وطن کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیوں کو شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا۔

شرکا کا کہنا تھا کہ بغیر تحقیق کے غیر مصدقہ معلومات کا پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جبکہ ایسے آگاہی سیشنز کے ذریعے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بہتر انداز میں تدارک ممکن ہے ۔شرکا کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور انہیں پاکستان کا مستقبل قرار دیا، طلبہ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کے تمام سوالات کے مکمل دلائل کے ساتھ جوابات د ئیے گئے ۔نشست کے دوران اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی کے لیے فوج کے ساتھ ساتھ ہر شہری کا کردار ناگزیر ہے جبکہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لئے تمام اداروں کے درمیان باہمی تعاون اور یکجہتی انتہائی ضروری ہے ۔شرکا نے کہا کہ نوجوانوں میں آگاہی اور شعور اجاگر کرنے کے لئے ایسے سیشنز کا تسلسل وقت کی اہم ضرورت ہے ، اس آگاہی نشست نے پاکستان کے استحکام اور ترقی میں طلبہ کے کلیدی کردار کو نمایاں کیا اور فتنہ الخوارج کے حوالے سے بھی واضح معلومات فراہم کیں۔مزید برآں شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی 13وارداتیں،ڈاکوؤں نے 9شہریوں کو لوٹ لیا

لاہور ،مرید کے میں ٹریفک حادثات، 3 جاں بحق، 7زخمی

ڈی ایس پی عثمان حیدر کے 2ساتھی گرفتار ، ماں بیٹی کا موبائل برآمد

مبینہ مقابلے ، ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں سمیت 8ملزم ہلاک

ہربنس پورہ :اکیڈمی کے طلبہ نے 17سالہ ساتھی قتل کر دیا

واردات کی بوگس کال پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ
Dunya Bethak