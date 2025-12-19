فوجی ترجمان کی کامسیٹس یونیورسٹی طلبہ کیساتھ خصوصی نشست
ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر قومی امور پر تفصیلی گفتگو خوارج کے بارے میں معلومات فراہم،شرکا کا افواج کی قربانیوں کو خراج عقیدت
اسلام آباد(دنیا نیوز،خصوصی نیوز رپورٹر )فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں شرکت کی جس میں ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات (مس انفارمیشن و ڈس انفارمیشن) کے پھیلاؤ اور دیگر اہم قومی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔خصوصی نشست کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے شرکا کے سوالات کے مفصل اور مدلل جوابات دئیے جبکہ تقریب کے اختتام پر شرکا نے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا، اس موقع پر شرکا نے افواجِ پاکستان کی مادرِ وطن کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیوں کو شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا۔
شرکا کا کہنا تھا کہ بغیر تحقیق کے غیر مصدقہ معلومات کا پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جبکہ ایسے آگاہی سیشنز کے ذریعے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بہتر انداز میں تدارک ممکن ہے ۔شرکا کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور انہیں پاکستان کا مستقبل قرار دیا، طلبہ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کے تمام سوالات کے مکمل دلائل کے ساتھ جوابات د ئیے گئے ۔نشست کے دوران اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی کے لیے فوج کے ساتھ ساتھ ہر شہری کا کردار ناگزیر ہے جبکہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لئے تمام اداروں کے درمیان باہمی تعاون اور یکجہتی انتہائی ضروری ہے ۔شرکا نے کہا کہ نوجوانوں میں آگاہی اور شعور اجاگر کرنے کے لئے ایسے سیشنز کا تسلسل وقت کی اہم ضرورت ہے ، اس آگاہی نشست نے پاکستان کے استحکام اور ترقی میں طلبہ کے کلیدی کردار کو نمایاں کیا اور فتنہ الخوارج کے حوالے سے بھی واضح معلومات فراہم کیں۔مزید برآں شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔