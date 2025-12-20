9مئی :پانچویں بارپی ٹی آئی رہنماؤں کو10،10سال قید،شاہ محمود بری:اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ ٹوکیس کی اہم سماعت
8 ملزموں یاسمین راشد ، اعجاز چودھری ،محمودالرشید، عمرسرفراز ،قاسم الٰہی، شہباز، مشتاق اور عبداللہ کو سزا، رمضان، یاسر، طیب، علی، نور محمد، آفتاب، اکرم سمیت 13 بری شاہ محمود قریشی مجموعی طور پر 5 مقدمات میں بری ،مزید 3 کا ٹرائل چل رہا ، کلب چوک ،جی او آر حملہ کیس میں انسداد دہشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا توشہ خانہ ٹو میں جواب الجواب کے بعد فیصلہ محفوظ کئے جانے کا امکان، بحران کا حل مذاکرات :قید رہنماؤں کا خط، حکمرانوں کی خواہشات پر سزائیں سنائی جا رہی ہیں:پی ٹی آئی
لاہور، اسلام آباد (کورٹ رپورٹر، دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک، خصوصی نیوز رپورٹر )انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کلب چوک جی او آر حملہ کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا،جبکہ اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ ٹو کیس کی اہم سماعت ہو گی ۔انسداد دہشتگردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیاجبکہ 8 ملزموں عمر سرفراز چیمہ ، ڈاکٹر یاسمین راشد ، اعجاز چودھری ، میاں محمود الرشید ،قاسم الٰہی، محمد شہباز، مشتاق ور عبداللہ کو دس 10،10 سال قید کی سزا سنا دی،عدالت نے 13 ملزموں محمد رمضان، یاسر، طیب، علی، نور محمد، آفتاب، اکرم، عبداللہ، اختر، عدنان حیدر ، احمد علی ، اسلم شاہد کو بھی بری کر دیا۔
پی ٹی آئی رہنماؤں کو پانچویں بار 10،10سال قید کی سزا سنائی گئی ۔مقدمہ میں 25 ملزموں کا چالان جمع کرایا گیا، 4 ملزم دوران ٹرائل اشتہاری ہو گئے ، 56 گواہوں کی شہادت ریکارڈ ہوئی۔ دوران ٹرائل ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 21 ملزموں کے حتمی بیانات قلمبند کیے گئے ۔تھانہ ریس کورس نے کلب چوک جی او آر پر حملہ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے ، ملزموں نے کلب چوک جی او آر گیٹ کے سکیو رٹی کیمرے توڑے ، جبکہ پولیس کی وائر لیس اور جی او آر گیٹ کے شیشے بھی توڑ دئیے ،سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور پولیس اہلکاروں پر حملہ بھی کیا۔مقدمے میں ملزموں پر جلاؤ گھیراؤ سمیت سازش کا الزام عائد کیا گیا جبکہ ملزموں نے حتمی بیانات قلمبند کرواتے ہوئے تمام الزامات کو مسترد کیا تھا۔
تھانہ ریس کورس پولیس نے 10 مئی 2023 کو مقدمہ درج کیا تھا۔ جیل میں قید رہنماؤں کی موجودگی میں 9 مئی کے پانچویں مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔شاہ محمود قریشی مجموعی طور پر 5 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں جبکہ مزید3مقدمات کا ٹرائل چل رہا ہے ۔اس سے قبل فیصلے 9 مئی کے احتجاجات کے دوران شادمان پولیس سٹیشن پر حملہ، شیرپاؤ پل پر تشدد، راحت بیکری کے قریب پولیس گاڑیوں کو آگ لگانا، اور جناح ہاؤس کے قریب سپریم کورٹ جج کی سکواڈ گاڑی کو جلا دینے سے متعلق مقدمات میں سنائے گئے تھے ۔ادھر 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے ایک بار پھر مذاکرات کی خواہش کا اظہار کردیا،وکیل کے ذریعے میڈیا کو لکھے خط میں کہا کہ موجودہ بحران کا حل صرف گفت و شنید سے ممکن ہے ،پی ٹی آئی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی،یاسمین راشد ،عمر سرفراز چیمہ،اعجاز چودھری اور میاں محمودالرشید نے اپنے وکیل رانا مدثر کی وساطت سے میڈیا کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ ہم کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سمجھتے ہیں کہ ہر سطح پر گفت و شنید ہی واحد حل ہے ،مذاکرات ہی تحریک انصاف کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔
خط میں مزید کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ آئین کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ قومی جماعتوں کی مشاورت سے حل نکالیں،وسیع تر مشاورت درحقیقت مذاکرات کا دروازہ ہے ،محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں گے ۔ادھر تحریک انصاف نے گزشتہ روز لاہور کی انسدادِ دہشت گردی عدالت کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کو انصاف نہیں بلکہ حکومتی انتقام، من گھڑت مقدمات اور طاقت کے ناجائز استعمال کا تسلسل قرار دے دیا۔تحریک انصاف کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ فیصلہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جج منظر علی گل نے سنایا، جو بذاتِ خود اس پورے عمل کی غیر معمولی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے ۔بیان کے مطابق یہ امر انتہائی تشویشناک اور قابلِ مذمت ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو 9 مئی سے متعلق مقدمات میں یہ پانچویں مرتبہ سزا سنائی گئی ہے ، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ انصاف نہیں بلکہ ناانصافی کا مکروہ اصول نافذ کیا جا چکا ۔یہ تمام مقدمات مکمل طور پر جعلی، من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔
آج تک ان کیسز میں کوئی قابلِ قبول ثبوت، کوئی مستند شہادت اور کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج پیش نہیں کی جا سکی۔ اس کے باوجود صرف مفروضوں، اندازوں اور حکمرانوں کی خواہشات کی بنیاد پر بھاری سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ نہ عدالتی عمل ہے اور نہ ہی قانون کی حکمرانی بلکہ یہ کھلا سیاسی انتقام ہے ۔کٹھ پتلی حکومت اپنی ناکامیوں، عوامی نفرت اور سیاسی دیوالیہ پن کو چھپانے کیلئے عدالتی عمل کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے ۔ بیان کے مطابق جعلی فیصلے اور زبردستی مسلط کی گئی سزائیں سچ کو دفن نہیں کر سکتیں۔ عوام سب دیکھ رہے ہیں اور وقت ثابت کرے گا کہ یہ تمام فیصلے ناانصافی، دباؤ اور سیاسی دشمنی کا شاخسانہ تھے ۔ادھر توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کر دیا ہے ۔ توشہ خانہ ٹو کیس کی آخری سماعت 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی،16 اکتوبر کے بعد کیس کی سماعت 3 بار ملتوی ہوچکی ہے ۔ذرائع نے مزید بتایا کہ توشہ خانہ ٹو کیس میں شہادت، ملزموں کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل مکمل ہوچکے ہیں،استغاثہ کے جواب الجواب داخل کرانے کے بعد فیصلہ محفوظ کئے جانے کا امکان ہے ۔