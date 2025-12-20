شمالی وزیرستان :خوارج کے حملے میں 4جوان شہید،15شہری زخمی،نائب افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی
بھارتی پراکسی کے دہشتگردوں کی بویا میں کیمپ میں گھسنے کی کوشش،ناکامی پر بارودبھری گاڑی دیوار سے ٹکرا دی، فائرنگ کا تبادلہ 4خوارج ہلاک کارروائی افغانستان میں موجود خوارج کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ،آئی ایس پی آر، طالبان تمام دہشتگرد گروہوں کیخلاف اقدامات کریں،احتجاجی مراسلہ
راولپنڈی،اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر، وقائع نگار)خیبرپختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے سکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کردیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ،پاک فوج کے 4 جوان شہید جبکہ دھماکے سے 15 شہری زخمی ہوگئے ۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق 19 دسمبر کو ایک بزدلانہ اور سفاک دہشت گردی کی کارروائی میں بھارتی پراکسی سے تعلق رکھنے والے خوارج نے بویا کے علاقے میں سکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کیا۔بیان میں کہا گیا خوارج نے کیمپ کی بیرونی سکیورٹی توڑکر اندر گھسنے کی کوشش کی تاہم ہر وقت تیار اور پرعزم جوانوں کے بروقت اور مؤثر ردعمل کے باعث ان کے ناپاک عزائم ناکام بنا دئیے گئے ۔آئی ایس پی آر نے بتایا مایوسی کے عالم میں حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی کیمپ کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی جس کے نتیجے میں دیوار منہدم ہوگئی اور قریبی شہری انفرا سٹرکچر بشمول ایک مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔اس حوالے سے بتایا گیا اس وحشیانہ کارروائی میں گھروں کو نقصان پہنچنے کے علاوہ مقامی آبادی کے 15 افراد شدید زخمی ہوئے جن میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔آئی ایس پی آر نے بتایا غیرمتزلزل جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کا مؤثر اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا جس کے باعث 4 خوارج ہلاک کر دئیے گئے ۔
آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران وطن کے چار بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔شہدا میں حوالدار محمد وقاص(کوٹلی)، نائیک خان ویز(مانسہرہ)، سپاہی سفیان حیدر(وہاڑی)اور سپاہی رفعت (لیہ)شامل ہیں جنہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔بیان میں کہا گیا دہشت گردی کی یہ گھناؤنی کارروائی افغانستان میں موجود خوارج کی منصوبہ بندی اور سرپرستی کا نتیجہ ہے جو افغان طالبان کے ان دعوؤں کے بالکل برعکس ہے جن میں کہا جاتا ہے کہ افغان سرزمین سے ایسے دہشت گرد گروہ سرگرم نہیں۔پاک فوج کے شعبہ تعلقا عامہ سے جاری بیان میں کہا گیا پاکستان عبوری افغان حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور خوارج کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے سے روکے ۔بیان میں کہا گیا پاکستانی عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور پاکستان اپنی خودمختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اپنے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خوارج، ان کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کے خلاف ہر ضروری اقدام کرے گا۔دوسری طرف پاکستان نے ضلع شمالی وزیرستان میں فوجی کیمپ پر خارجی گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے خوارج کی جانب سے کیے گئے دہشت گردانہ حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے ۔نائب افغان ناظم الامور کودفتر خارجہ میں طلب کرکے سخت ترین احتجاجی مراسلہ تھمادیاگیا ۔
دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان کا مؤقف ہے افغان طالبان فتنہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کی معاونت کررہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل محفوظ پناہ گاہوں پرتشویش کا اظہار کیا گیا ہے ۔دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشتگردی پر مکمل تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ بیان میں کہا گیا افغان طالبان تمام دہشتگرد گروہوں کے خلاف فوری اورقابل تصدیق اقدامات کریں۔بیان میں کہا گیا پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور افغان سرزمین سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کا جواب دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔صدر مملکت آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے پر سکیورٹی فورسز کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے ۔ صدر زرداری نے معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کے زخمی ہونے پر گہرے دُکھ اور افسوس کا اظہار کیا ۔ صدر نے افغان طالبان رجیم کی طرف سے بھارتی سرپرستی میں خارجی دہشتگردوں کی مسلسل اعانت کی مذمت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔انہوں نے کہا پوری قوم اپنے شہدا کو سلام پیش کرتی ہے ، عزم استحکام کے ویژن کے تحت فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ وزیراعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔