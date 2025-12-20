مریم نوار کا سرکاری اداروں کی کار کردگی جانچنے کیلئے مینجمنٹ یونٹ بنا نیکا فیصلہ
کھلے مین ہول، تجاوزات حکومتی نظر سے اوجھل نہیں رہینگے ، اشیا خورو نوش کی فراہمی ،نرخ کا بھی جائزہ لیا جائے گا ورچوئل ٹور وال سے ہر افسر ، اہلکار کی حاضری ،کارکردگی کی نگرانی ہوگی ،وزیراعلیٰ صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ کرینگی
لاہور(دنیا نیوز)وزیراعلیٰ مریم نوازشریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں کھلے مین ہول،مہنگائی، آوارہ کتے وال چاکنگ،ابلتے نالے ،قبرستان، ریڑھی بازار اور تمام اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین سی ایم کمپلینٹ سیل شعیب مرزا نے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں صوبے کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعلیٰ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کے ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ خود کریں گی۔اجلاس میں پنجاب میں پہلی بار ورچوئل ٹور وال قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعلیٰ ورچوئل ٹور کے ذریعے ہر افسر اور اہلکار کی حاضری اور کارکردگی چیک کرسکیں گی۔ اجلاس میں بتایا گیا کھلے مین ہول، تجاوزات اور شہری خطرات اب پنجاب حکومت کی نظر سے اوجھل نہیں رہیں گے ۔ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ سے 22 اہم پرفارمنس انڈیکٹرز کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔
اجلاس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی کارکردگی جانچنے کے لیے پہلا کے پی آئی ڈیش بورڈ فعال کرنے کافیصلہ کیا گیا۔اجلاس میں بتایا گیا پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کے قیام سے آٹا، روٹی اور اشیائے خورونوش کی قیمتیں اب لاپروائی کا شکار نہیں ہوں گی۔ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ آوارہ کتوں سے بچوں کے تحفظ کے لیے مہم کی براہ راست مانیٹرنگ کرے گا۔ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ سے شہروں میں وال چاکنگ پر پابندی پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ صوبے میں صفائی اور ویسٹ کولیکشن کے لئے ستھرا پنجاب پروگرام کی مسلسل نگرانی کرے گا۔ پنجاب کے ہر شہرمیں ڈرینج اور سیوریج سسٹم کو بھی مانیٹرکیا جائے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ چھوٹے بڑے شہروں میں پارکوں اور قبرستانوں کی صورتحال بھی کے پی آئی میں شامل کر دی گئی۔ ریڑھی بازار کی صورتحال، اشیا خورو نوش کی فراہمی اور نرخ کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر ڈویژن اور اضلاع میں بھی سی ایم آئی ٹی کے یونٹس قائم ہوں گے ۔