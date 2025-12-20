نئے صوبے بنتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں مخالفت کی جائے:فضل الرحمٰن
ہم آنے والی نسل کیلئے کیا چھوڑ رہے ہیں،گالی کی سیاست نہیں ہونی چا ہئے ،ملک میں اکٹھے رہنا ہے ، اختلاف دور نہیں کرسکتے 22دسمبر کو کراچی میں اے پی سی ہو گی ، 27 ویں ترمیم کی شقوں کا جائز ہ لیا جائیگا، کٹھ پتلی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہے
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نیوز ایجنسیاں )جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ اس عالمی رینکنگ میں پاکستان کی بری پوزیشن ہے ،اس وقت کٹھ پتلی حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی اتھارٹی کی بات کرتی ہے اب وہ بس کریں بڑی اتھارٹی بن چکے ہیں۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں اپنی آنے والی نسل کیلئے کیا چھوڑ رہے ہیں۔ہم نظریاتی تقابل پر یقین رکھتے ہیں۔گالی کی سیاست نہیں ہونی چا ہئے ۔انہوں نے کہا ملک میں اکٹھے رہنا ہے اختلاف دور نہیں کرسکتے ۔انہوں نے کہا کہ 22دسمبر کو کراچی میں آل پارٹیز کانفر نس منعقد کی جارہی ہے جس میں 27 ویں ترمیم کی شقوں کا جائز ہ لیا جائیگا۔ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومتوں کو عوام کے مفاد میں بلدیاتی نظام بنانا چا ہئے ۔انتظامی طور پر اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ انکی مخالفت کی جائے یا رد کیا جائے ۔
تمام مکاتب فکر 22 دسمبر کو کراچی میں جمع ہورہے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی حکومتوں کو عوام کے مفاد میں بلدیاتی نظام بنا نا چاہئے ۔مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ مودی ہندوستان میں بھی مسلمان دشمن اور پاکستان دشمن کے طور پر جانا جاتا ہے ۔پاکستان نے بہادری سے انڈیا کی جارحیت کا جواب دیا، اطمینان ہے کہ پاکستان کا دفاع طاقتور ہے ، ہمارا دفاع ہندوستان کی ہر جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔مودی حکومت میں باپردہ خاتون کا حجاب نوچا گیا، بھارتی حکومت ہندوتوا کے نام پر سیاست کرتی ہے تو ایسے عناصر جنم لیتے ہیں۔ایک سوال پر مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ پی ٹی آئی بڑی اپوزیشن ہے جو اپنی حکمت عملی بناتی ہے ، یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری اپوزیشن کو جس طرح ایک صف پر ہونا چاہیے تھا وہ کیفیت پیدا نہیں ہورہی۔انہوں نے مزید کہا کہ پہلے ایجنڈے پر اتفاق ہو پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے ، یہ نہ ہو کہ متنازع ایجنڈے کی وجہ سے آل پارٹیز کانفرنس سبوتاژ ہو جائے ۔