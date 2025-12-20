لوگوں کواذیت میں ڈالنا جماعت اسلامی کا وطیرہ:ترجمان حکومت سندھ
کراچی (آئی این پی )ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے جماعت اسلامی کے دھرنوں اور رہنماؤں کے بیانات پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو اذیت میں ڈالنا جماعت اسلامی کا وطیرہ بن چکا، سیاسی منجن بیچنے کیلئے 13 مقامات پر دھرنے دیئے گئے۔
جس سے کراچی والے رل گئے ، دس دس لوگ جمع کر کے سینکڑوں لوگوں کو اذیت دی گئی۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی سیاست میں سمجھ بوجھ ختم یوگئی، مہذب معاشروں میں جرمانے کو ٹیکس نہیں کہتے ، جماعت اسلامی کو اصل خوف کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے ہے ۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ منصوبوں کی تکمیل کے بعد یہ سیاسی طور پر بیروزگار ہو جائیں گے ، آدھے کراچی کو رہائشی سے کمرشل کرنے والے آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل ٹیکس کی رقم سے ہی ناتھا خان، جہانگیر روڈ اور دیگر اہم سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ٹاؤن کی سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں، جماعت اسلامی کی سیاست اور تحریک دونوں آئین، قانون کے خلاف ہیں۔