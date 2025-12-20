پاکستان توڑنے کی کوشش تاقیامت ناکام رہے گی:سرفراز بگٹی
بلوچستان پولیس نے ثابت کردیا، ریاست کمزور نہیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہے آپ اگر آئین کے اندر رہتے ہوئے واپس آنا چاہتے ہیں تو راستے کھلے ہیں :وزیراعلیٰ
کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی )وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بندوق کے زور پر خدانخواستہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش تاقیامت ناکام رہے گی،بلوچستان پولیس نے مشکل ترین حالات میں جانوں کا نذرانہ دے کرثابت کردیا ریاست کمزور نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کو یہاں پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ میں بلوچستان پولیس کی 104 ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔اس موقع پر انسپکٹر جنرل پولیس بلوچستان محمد طاہر خان، کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ شہزاد اکبر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے ۔ وزیراعلیٰ نے پولیس ٹریننگ کالج کیلئے بجلی کے سپیشل فیڈرز، سیوریج سسٹم اور سڑکوں کی مرمت کا اعلان بھی کیا۔ سرفراز بگٹی نے باغی گروہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک لمحے کیلئے بھی آپ کے بندوق کے نظریے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ، بلوچستان کے بہادر سپاہی آپ کے مقابلے میں سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے ،آپ اگر آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے واپس آنا چاہتے ہیں تو ریاست کے راستے کھلے ہیں اور اگر آپ کارآمد شہری بننے کو تیار نہیں تو ہم اس کیلئے بھی تیار ہیں۔وزیراعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ لیڈرز پاپولر فیصلے نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ درست فیصلے کرتے ہیں، آج پورے بلوچستان کو اے ایریاز میں تبدیل کیا جا چکا ، یہ صرف ایک مضبوط فیصلہ نہیں، یہ بلوچستان پولیس کے لیے اعزاز اور ذمہ داری کی بات ہے ۔