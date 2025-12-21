صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’معذرت خواہ لبرل ‘‘،خواجہ آصف کا بھارتی شاعر جاوید اختر پرطنز

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھارتی مصنف اور شاعر جاوید اختر سے متعلق طنزیہ پوسٹ کی ہے۔

انہوں نے پوسٹ میں بھارت میں ایک مباحثے کا ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں ایک مسلمان عالم دین کو جاوید اختر کو لاجواب کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے ۔ مذکورہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ۔پوسٹ میں خواجہ آصف کا طنز کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہندوتوا کے زیر اقتدار بھارت میں اپنی موجودگی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے معذرت خواہ لبرل لوگوں کو لوگ کرائے پر رہائش دینے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں۔

