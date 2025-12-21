صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان یورپی یونین کا انسانی سمگلنگ روکنے پر اتفاق

  • پاکستان
یورپی انویسٹمنٹ بینک نے آبی شعبے میں 2015 کے بعد پہلا مالی معاہدہ کیا:دفتر خارجہ

 اسلام آباد (دنیا نیوز) وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین اور پاکستان کے مشترکہ کمیشن کا 15واں اجلاس برسلز میں منعقد ہوا جس میں فریقین نے تارکین وطن، موسمیاتی تبدیلی، توانائی، سائنس و ٹیکنالوجی اور سٹرٹیجک انگیجمنٹ پلان پر تبادلۂ خیال کیا ۔ ترجمان دفتر خارجہ  طاہر حسین اندرابی کے مطابق پاکستان کی نمائندگی وزارتِ خارجہ اور یورپی یونین کی نمائندگی یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس نے کی ،یورپی یونین نے پاکستان کو اقوامِ متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔

پاکستان اور یورپی یونین نے غیر قانونی تارکین وطن اور انسانی سمگلنگ روکنے پر اتفاق کیا ، یورپی یونین نے خواتین، بچوں، اقلیتوں، مزدوروں اور تارکینِ وطن کے حقوق کے تحفظ کیلئے پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا، اس موقع پر علاقائی تعاون پر بھی اتفاق ہوا جبکہ یورپی انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے آبی شعبے میں 2015 کے بعد پہلا مالی معاہدہ کیا۔پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان برائے انسانی حقوق اور بزنس اینڈ ہیومن رائٹس پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر جی ایس پی پلس کے تحت 27 بین الاقوامی کنونشنز پر عملدرآمد کا جائزہ لیا گیا ، یورپی یونین نے سزائے موت کے حوالے سے بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ اقدامات کو سراہا اور تشدد کے خلاف اقدامات اور کمیشن برائے اقلیتوں کے قیام کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔

پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے یورپی یونین کی معاونت کو سراہا، یورپی یونین نے افغان مہاجرین کی دہائیوں سے میزبانی پر پاکستان کی تعریف کی،تعلیم، ثقافت، ڈیجیٹلائزیشن، سائنس اور تحقیق میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اجلاس میں غزہ تنازع کے خاتمے کے جامع منصوبے کی حمایت کا اعادہ کیا گیا،فلسطین کے دو ریاستی حل اور اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کی حمایت پر زور دیا گیا ۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر اور سندھ طاس معاہدے پر اپنا مؤقف پیش کیا، اجلاس میں افغانستان کی صورتحال، سلامتی کے خدشات اور انسانی امداد پربھی گفتگو ہوئی۔ 

